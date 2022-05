Erster Schritt der Regierungsbildung nach den Landtagswahl in Schleswig-Holstein: CDU und Grüne haben am Dienstag bei ihrem Sondierungsgespräch in Kiel eine Einigung erzielt. Am Abend stimmte auch die Basis der Grünen auf einem Landesparteitag in Neumünster mit 93 Prozent der Stimmen der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu.