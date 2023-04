Unfall in Kiel: Das Problem mit der Selbstverriegelung

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

großes Glück im Unglück hatte am Montagabend ein Autofahrer in Kiel: Durch einen medizinischen Notfall verlor er am Steuer das Bewusstsein, rammte neun Autos in der Eckernförder Straße Richtung Wilhelmplatz und kam auf Höhe des Arndtplatzes in einem Grünstreifen zum Stehen. Zeugen - darunter ein Notfallsanitäter - befreiten den 61-Jährigen aus dem Wagen und reanimierten ihn.

Was bei dem Unfall aufhorchen ließ: Polizisten mussten eine Scheibe einschlagen, da das Auto verriegelt war und Ersthelfer Schwierigkeiten hatten, zu dem bewusstlosen Mann zu gelangen. Meine Kollegin Anne Holbach recherchiert, wie gefährlich die Selbstverriegelung bei Autos ist und was Ersthelfer vor Ort in solchen Situationen tun können.

Nach dem Tarifabschluss für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst - der eine Gehaltserhöhung verspricht - sind noch längst nicht alle Streiks abgewendet. Verdi hat unter anderem Busfahrer der VKP zu einem ganztägigen Warnstreik am Mittwoch aufgerufen. Betroffen davon sind mitunter auch Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus zur Schule und zurück fahren.

Wo wir schon bei Schülern sind: In Altenholz wurde auf einem Schulhof der giftige Ölkäfer entdeckt. Und das hat Folgen. Ein Teil des Geländes wurde gesperrt. Meine Kollegin Greta Weber hat mit Experten über die Gefahr gesprochen, die von den kleinen Tierchen ausgeht.

Schnell ausgelegt und mit Wasser befüllt: Am Eckernförder Hafen wird ein mobiler Hochwasserschutz getestet. © Quelle: Christoph Rohde

Wie kann sich Eckernförde vor einem Hochwasser schützen? Eine neue Idee ist ein mobiler Deich, der mit Wasser gefüllt bis zu 3,50 Meter hoch werden kann. So funktioniert das System genau - zum Artikel.

