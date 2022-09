Tödlicher Unfall in Schenefeld: 87-Jährige wird vom eigenen Auto eingeklemmt und stirbt

Am Samstag wurde eine Frau von ihrem eigenen Auto eingeklemmt und verstarb an ihren Verletzungen. Das Auto geriet in einer Tiefgarage ins Rollen.

Schenefeld. In Schenefeld (Kreis Pinneberg) ist eine 87-Jährige von ihrem eigenen Auto eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Am Samstag, 24. September, um 13.40 Uhr wollte die Frau mit ihrem Auto in die Tiefgarage einer Seniorenresidenz an der Nedderstraße fahren, wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Montag mitteilt.

Vermutlich geriet das Auto ins Rollen als sie den Mechanismus zum Öffnen der Tiefgarage betätigte. Die 87-Jährige wurde daraufhin zwischen ihrem Auto und der Wand der Abfahrt eingeklemmt. Dabei zog sie sich starke Verletzungen zu, an denen sie starb. Laut Polizei liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Von RND/dpa