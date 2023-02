﻿Unfall bei Dingen: Transporter erfasst zwei Männer auf der Fahrbahn der L138

Bei einem Unfall auf der L138 in Höhe Dingen (Kreis Dithmarschen, zwischen St. Michaelisdonn und Brunsbüttel) sind ein Mann (36) tödlich und ein 37-Jähriger schwer verletzt worden. Beide Männer befanden sich laut Polizei auf der Fahrbahn und wurden dort von einem Auto erfasst.

St. Michaelisdonn. Auf der L138 Höhe Dingen (Kreis Dithmarschen, zwischen St. Michaelisdonn und Brunsbüttel) sind am Dienstagabend zwei Männer von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, starb einer der beiden noch an der Unfallstelle.

Warum der 36-Jährige und der 37-Jährige gegen 18.15 Uhr mit ihrem Auto und einem Transporter auf der L138 angehalten haben, ausgestiegen sind und auf der Fahrbahn standen, muss noch ermittelt werden. Ein aus Richtung Dingen kommender Transporter sah die beiden Männer auf der Fahrbahn zu spät und erfasste sie. Der 36-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 37-jährige Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Strecke zwischen Dingen und Sankt Michaelisdonn blieb für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Großaufgebot an Rettungswagen, Feuerwehr, Polizei und ein Rettungshubschrauber rückte vor Ort an. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs war auch ein Sachverständiger an der Unglücksstelle. Zudem waren Drohnen im Einsatz.