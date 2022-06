Bei einem Unfall auf der A 20 bei Lübeck ist ein Auto auf einen Wohnwagen aufgefahren – ausgerechnet im Rückreiseverkehr am Pfingstmontag. Es bildete sich ein langer Stau.

Lübeck.Unfall auf der A 20 gegen 12.45 Uhr am Pfingstmontag: Ein Pkw fährt auf ein Wohnwagengespann auf, informiert die Lübecker Polizeidirektion. Mit großer Wucht knallt der Pkw auf den Anhänger und drückt ihn massiv ein.

Auch das auffahrende Auto wird bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden muss. Der Unfall ereignet sich auf der A 20 bei Lübeck in Richtung Segeberg, kurz hinter dem Abzweig Genin. Laut Polizei wurde die Verkehrsspur vorübergehend gesperrt, was zu einem langen Stau führte.