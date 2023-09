Ungebettene Bettgenossen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Bettwanzen stehen auf der Liste der Insekten, die man auf keinen Fall in seiner Wohnung haben möchte, ganz weit oben. Die Insekten leben von Menschenblut und machen es sich ganz besonders gerne in Betten und Möbelritzen bequem. Ihr Speichel löst Juckreiz in Stärke eines Mückenstiches aus.

Eine Familie aus Kiel-Gaarden leidet seit Monaten unter den Parasiten in ihrer Vonovia-Wohnung. Nach mehreren vergeblichen Anläufen, die Plage durch einen Kammerjäger eindämmen zu lassen, hat der Vater am Wochenende versucht, die Bettwanzen selbst zu bekämpfen - und ist bewusstlos zusammengebrochen. Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei mussten anrücken. Es gab dramatische Szenen. Wie es nun weitergeht, wissen meine Kollegen Karen Schwenke und Frank Behling.

Es soll ja so manchen Menschen geben, der Kreuzfahrten langweilig findet. Ganz das Gegenteil trifft auf die jüngste Tour der „Mein Schiff 4″ zu: Die Besatzung soll am Dienstag im Fehmarnbelt ein mit Leuchttonnen gut sichtbar markiertes Sperrgebiet übersehen und fast ein Baggerschiff gerammt haben. Das hat ein Nachspiel für den Kapitän: Die Wasserschutzpolizei Kiel ermittelt.

Nur noch 105 Tage bis Weihnachten! Bei sommerlichen Temperaturen öffnet Özlem Roegels aus Flensburg bereits jetzt die ersten Türchen der verschiedensten Adventskalender. Die Influencerin testet sich bis zum Beginn der Adventszeit durch 200 Kalender. Was hinter der Idee steckt, hat sie meiner Kollegin Annika Paetow erklärt.

Konzentrierte Atmosphäre beim Auftakt des Schleswig-Holstein Gourmet Festivals im Vitalia-Seehotel Bad Segeberg: Sternekoch Benjamin Gallein (links) und sein Team © Quelle: Friederike Kramer

Gleich zwei Sterneköche standen am Sonntagabend im Vitalia Seehotel in Bad Segeberg am Herd. Gemeinsam mit dem Küchenchef des Hauses sorgten sie für einen gelungenen Auftakt des 37. Schleswig-Holstein Gourmet Festivals - und spannten dabei den Bogen vom Schweinefilet bis zur Kavierperle.

