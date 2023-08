„Ungewöhnlicher Sommersturm“ naht: Böen mit Orkanstärke über der Ostsee erwartet

Kiel. Es braut sich was zusammen. Am Montag und Dienstag wird über der Ostsee ein Sturmtief mit Orkanpotenzial erwartet. Auch am Land dürfte es starke Windböen mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde geben – Dauerregen inklusive. Das Unwetter könnte Einfluss auf die ORC-Weltmeisterschaft haben. Das Segel-Event läuft noch bis zum 12. August vor der Kieler Küste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grund für den starken Sommersturm sind zwei Tiefs, die sich miteinander verbinden, sagt der Meteorologe Sebastian Wache von Wetterwelt. „Ein Tief von den britischen Inseln schließt sich mit einem Tief aus Genua zusammen.“ Dabei pralle Warmluft aus Italien auf kältere Luftmassen aus dem Nordatlantik. Die unterschiedlichen Temperaturen, die aufeinandertreffen, sorgten dafür, dass es „eine richtige heftige Nummer“ werde, so Wache, der von einem „ungewöhnlichen Sommersturm“ spricht.

Unwetter in Schleswig-Holstein: Orkanartige Böen erwartet

Konkret bedeutet das Unwetter, dass über der westlichen Ostsee in Böen voraussichtlich Windgeschwindigkeiten zwischen 130 und 140 km/h erreicht werden. Ab 118 km/h spricht man von einem Orkan. Darüber hinaus wird heftiger Dauerregen erwartet – also nicht nur Schauer wie in den jüngsten Wochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch am Land wird das Tief zu spüren sein – wenn auch nicht so stark wie auf dem Wasser. Sebastian Wache rechnet mit Sturmböen der Stärke acht bis neun. Das entspricht Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h. Auch über Kiel werde das Unwetter wüten – inklusive starker Regenfälle.

ORC-Weltmeisterschaften in Kiel gefährdet? Veranstalter beraten

Ob wegen des Sommertiefs eine Sturmflut folgt, lässt sich demnach noch nicht sagen. Auch wo das Unwetter am stärksten zu spüren sein wird, sei schwer vorauszusehen. Dafür sei die Wetterlage zu dynamisch, um von den Modellen ganz exakt berechnet werden zu können. „Der Tiefkern kann sich noch zwischen 50 und 100 Kilometern verschieben“, so Kieler Meteorologe.

Sollten die Berechnungen eintreten und die Segelwettbewerbe der ORC-Weltmeisterschaft dennoch starten, erwartet Wache, der selbst segelt, gefährliche Situationen auf hoher See. „Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass etwas zu Bruch geht.“ Mit dem Portal Wetterwelt berät Wache die Veranstalter der Weltmeisterschaft. Die Organisatoren beraten jetzt über den weiteren sportlichen Ablauf des Segelwettbewerbes.

Lesen Sie auch

Es gibt auch gute Nachrichten: Wenn sich der Sturm gelegt hat, kommt der Sommer zurück. Wache erwartet ab Mitte der Woche ein Hoch, das Temperaturen weit über 20 Grad und Sonnenschein bringt. Das gute Wetter dürfte sich über einen längeren Zeitraum halten, so der Meteorologe. „Das Hochdruckgebiet ist so stabil, dass es Tiefs über dem Atlantik verdrängen sollte.“

KN