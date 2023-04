﻿Ungewöhnliches Angebot: Spargel zum Selbststechen in Wasbek

Stabile Preise beim regionalen Spargel

Dank Heizschlangen und Folie sprießt der regionale Spargel bereits seit Ostern in Schleswig-Holstein. Insgesamt 44 Erzeuger bauen im Norden auf rund 500 Hektar das beliebte Freilandgemüse an. Die Spargelvermarktung erfolgt zu 90 Prozent direkt. Geschätzt etwa 2 000 Tonnen Spargel werden die Saisonarbeiter aus Polen, Bulgarien, Rumänien und der Ukraine in diesem Jahr ernten können. Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein geht davon aus, dass die Preise annähernd so ausfallen wie im Vorjahr. „Die Spargelbauern bemühen sich extrem, die Preissteigerungen im Bereich Energie und Lohn nicht an die Kunden weiterzugeben“, so Sprecherin Daniela Rixen. Zur Gattung des Spargels gehören rund 220 Arten. Der Gemüsespargel, der bei uns auf dem Teller landet, ist einer davon. Die Spargelsaison endet am 24. Juni. Die Bauernregel dazu lautet: „Kirschen rot, Spargel tot.“