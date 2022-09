Sütterlin-Waack begrüßt Verbot von „United Tribuns“ – Durchsuchungen in Schleswig-Holstein

Die rockerähnliche Gruppierung „United Tribuns“ ist von Bundesinnenministerin Nancy Faeser verboten worden. An Mittwochmorgen durchsuchte die Polizei daraufhin Privatwohnungen und Vereinsräume der Gruppe in neun Bundesländern - auch in Schleswig-Holstein.

Kiel/Berlin. Schleswig-Holsteins Sabine Innenministerin Sütterlin-Waack (CDU) hat das Vereinsverbot und die damit verbundene Auflösung der Gruppierung „United Tribuns“ begrüßt. „Gegenüber rockerähnlichen Gruppierungen, die wiederholt schwere Straftaten begangen haben, verfolgen wir in Schleswig-Holstein noch immer eine Null-Toleranz-Strategie. Solche Vereine dulden wir bei uns nicht!“, sagte sie am Mittwochmorgen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte die Gruppierung zuvor verboten.

Nach Angaben Sütterlin-Waacks hatten die „United Tribuns“ insbesondere gegenüber anderen Rocker- beziehungsweise rockerähnlichen Gruppierungen versucht, ihren territorialen und finanziellen Einfluss mit Gewalt zu erhöhen. Zu diesem Zweck hatten Mitglieder des Vereins den Angaben zufolge wiederholt schwere Körperverletzungs- und versuchte Tötungsdelikte begangen. Aber auch wegen Sexual- und Menschenhandelsdelikten, Betrugsdelikten oder Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz waren sie demnach strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Durchsuchungen in neun Bundesländern

In Schleswig-Holstein wurden nach Ministeriumsangaben am Mittwochmorgen 35 Objekte der Gruppierung mit dem Ziel der Beweissicherung und der Vermögenseinziehung durchsucht. Von den bundesweit 13 Chaptern der „United Tribuns“ befinden sich vier in Schleswig-Holstein mit Schwerpunkt in der Hansestadt Lübeck.

Insgesamt sind am Mittwochmorgen nach Angaben der Bundesinnenministerin in Zusammenhang mit dem Verbot Objekte in neun Bundesländern durchsucht worden. Das Vereinsverbot erfolge in Abstimmung mit den Innenministerien von Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen.

