﻿Kaltstart in die Gartensaison in SH: Zwischen Frühblühern und Friesennerz

Petra Langfeldt (62) aus Schönkirchen trotzt dem stürmischen Wetter am Wochenende mit einem sonnengelben Friesennerz – und kauft Primeln als Geschenk.

Kiel/Schönkirchen. Echtes Aprilwetter in Schleswig-Holstein – und durchgängig kalt: Gartenarbeit macht bei einstelligen Temperaturen noch wenig Freude. Doch wenn die Sonne rauskommt, blüht die Lust auf frische Farbtupfer in Vasen, Körben und Beeten auf. Kurz vor Ostern helfen viele mit Hornveilchen & Co. den Frühlingsgefühlen auf die Sprünge.

Margitta Strunk (79) ist am Sonntag in Parzelle 356 des Kleingärtnervereins Kiel von 1897 aktiv. Mit warmer Fleecejacke und Schal trotzt sie der Kälte: „Garten und Stricken sind meine Leidenschaft. Wenn das Wetter schlecht ist, gibt’s Strümpfe“, sagt sie gelassen. An diesem Tag reicht es für den Garten. Mit einer kleinen Harke lockert sie Beete auf. Neben Narzissen wachsen bei ihr Schachbrettblumen und Perlblümchen. Einiges hat sie zugekauft.

Margitta Strunk (79) lockert am Sonntagnachmittag im Kleingarten am Kronshagener Weg in Kiel die Beete auf. © Quelle: Frank Peter

„Die Kunden sind hungrig nach Farben“, sagt Maike Winter, Gärtnerin im Förde-Baumarkt in Kiel-Schilksee. So wie Sabine Claussen (63) aus Dänischenhagen, die ihrer Tochter eine bepflanzte Schale schenken möchte, „um den Frühling ins Haus zu holen“. Ihre Wahl: Ranunkeln und Schleierkraut.

Auf der anderen Seite der Förde sucht Petra Langfeldt (62) im Blumengeschäft in Schönkirchen (Kreis Plön) am Sonnabend ebenfalls nach einem Geschenk. Gelbe und rote Primeln sucht sie aus. „Auch in unseren Töpfen sind schon Pflanzen, die Frost abkönnen“, sagt sie, „zu Ostern gehört das einfach dazu.“

Welche Blumen passen in einer bepflanzten Schale gut zusammen? Kundin Sabine Claussen (63) aus Dänischenhagen lässt sich von Julia Claussen (53) im Förde-Baumarkt in Kiel-Schilksee beraten. © Quelle: Frank Peter

In den Gartencentern wird aber auch deutlich: Die Energiekrise hat Spuren hinterlassen. Gewächshäuser wurden weniger geheizt, Verkaufsflächen geschlossen. Julia Claussen vom Förde-Baumarkt sagt: „Wir haben zwischen Weihnachten und Anfang Februar den Pflanzenverkauf komplett eingestellt, um Energiekosten zu sparen.“

Gewächshäuser in SH weniger geheizt, Verkaufsflächen geschlossen, Preise erhöht

Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein bestätigt: „Die Kostensteigerungen bei der Energie belasten die Betriebe.“ Sinkende Energiepreise, Unterstützungsprogramme und Energiesparmaßnahmen machten die Lage derzeit aber erträglich, so Sprecherin Isa-Maria Kuhn.

Preiserhöhungen gab es dennoch. Axel Kistenmacher, der in Stakendorf bei Schönberg (Holstein) in seinem Gärtnerei-Betrieb auch große Mengen an Frühblühern für Groß- und Einzelhandel sowie im Direktverkauf anbietet, berichtet: „Ich musste bei den Preisen insgesamt fünf bis zehn Prozent aufschlagen.“ Auch im Einzelhandel sind etwa Pflanzen, die Wärme benötigen, etwas teurer geworden, sagen hiesige Anbieter.

Landwirtschaftskammer: Vielleicht kein heimischer Spargel zu Ostern in SH

Beim heimischen Spargel indes scheinen die Preise stabil zu bleiben. Die Landwirtschaftskammer und der Arbeitskreis Spargel gehen davon aus, dass Kostensteigerungen nicht unmittelbar über die Preise an die Kunden weitergegeben werden. Für den Genuss von Spargel aus Schleswig-Holstein zu Ostern dürfte es allerdings wegen des Wetters eng werden, hieß es.

Aus Sicht von Meteorologen ist es für Anfang April im Norden unterkühlt. Die Temperaturen kommen nicht aus dem Keller, sagt Sebastian Wache von „Wetterwelt“ in Kiel: „Nachts muss wieder mit Frösten gerechnet werden.“ Am Montag erreichen wir tagsüber sieben bis zehn Grad – bei viel Sonne.

Und die Aussicht für Ostern? „Es dürfte bei einem schüchternen Temperaturanstieg bleiben“, so der Wetterexperte. Knapp über zehn Grad seien drin. Aber bei weniger Wind und Sonne sollte „Kaffee auf der geschützten Terrasse möglich sein.“