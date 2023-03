﻿Unterkunft für Flüchtlinge in SH: Günther und Touré stellen Strategie vor

Flüchtlingscontainer in Bad Segeberg: Der Levo-Park in Bad Segeberg gehört zu den fünf Landeseinrichtungen. Sollten in den kommenden Monaten ungleich mehr Schutzsuchende nach Schleswig-Holstein kommen, könnte der Platz knapp werden.

Kiel. Die Unterbringung von immer mehr Flüchtlingen wird für Schleswig-Holsteins Städte und Gemeinden zur Belastung. Am Mittwoch versprach die Landesregierung den Kommunen mehr Geld für die Aufnahme, Unterbringung, Verpflegung, Betreuung und Integration – und verständigte sich mit ihnen darüber hinaus auf einen Vierstufenplan.

„Schleswig-Holstein und seine Kommunen stehen klar zu ihrer gemeinsamen humanitären Verpflichtung“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Das habe man bei den Gesprächen noch einmal bekräftigt. „Das Land hat bereits im vergangenen Jahr erhebliche Anstrengungen geleistet, die Kommunen zu unterstützen – und das auch ganz konkret vor Ort. Das bauen wir in diesem Jahr noch einmal aus.“

Aminata Touré: „Klare und langfristige Strategie“ zur Unterbringung und Integration von Flüchtlingen

Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) erläuterte den gemeinsamen Vierstufenplan, mit dem man eine klare und langfristige Strategie zur Unterbringung und Integration von Flüchtlingen vorlege. Stufe 1 habe man bereits erledigt: In den Landesunterkünften stünden weiterhin 7200 Plätze zur Verfügung. Sollte diese Kapazität allerdings nicht ausreichen, wollen die Kommunen ihrerseits in Stufe 2 temporäre Gemeinschaftsunterkünfte schaffen. Sollte auch das nicht genügen, wollen Land und Kommunen in Stufe 3 in gemeinsamer Verantwortung größere Gemeinschaftsunterkünfte in geeigneten Landesliegenschaften betreiben. Sollte auch das nicht reichen, erweitert das Land in Stufe 4 noch einmal den Platz in den Landesunterkünften.

Vertreter der Kommunen begrüßten diese Strategie. Die Herausforderungen zur Unterbringung von Flüchtlingen blieben aber unverändert groß. Daher bedürfe es weiterhin größerer Anstrengungen des Landes, ausdrücklich aber auch des Bundes. Für den 10. Mai sei eine Sondersitzung der Ministerpräsidentenkonferenz geplant.

Im vergangenen Jahr sind etwa 39 000 Flüchtlinge nach Schleswig-Holstein gekommen: 31 000 Menschen aus der Ukraine und 8000 Asylsuchende aus anderen Ländern. In diesem Jahr registrierte das Ausländerzentralregister im Norden bislang 1700 Menschen aus der Ukraine und 1500 aus anderen Ländern. Von den 7200 Plätzen in den fünf Landesunterkünften Neumünster, Seeth, Bad Segeberg, Boostedt und Rendsburg sind derzeit 3700 besetzt, davon 900 von ukrainischen Kriegsflüchtlingen.