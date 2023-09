﻿In Schleswig-Holstein fällt der Unterricht immer öfter aus

Kiel. Fast jede zehnte Unterrichtsstunde hat für Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein im vergangenen Halbjahr nicht nach Plan stattgefunden. 2,6 Prozent aller Stunden mussten sogar ersatzlos ausfallen, weil es keine Vertretung gab. Beide Werte sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das geht aus dem Portal zur Unterrichtserfassung des Landes hervor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Alle Zahlen haben sich verschlechtert“, sagt SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat. „Das System ist am Anschlag angekommen, ehrlicherweise sogar ein Stück über dem Anschlag.“ Deshalb fordere die SPD die Entlastung von Klassenlehrkräften sowie verlässliche Wege in den Schuldienst für Vertretungslehrkräfte. „Und ein Paket zur Gewinnung von Lehrkräften, das in seinem Umfang der Größe des Problems gerecht wird.“

Im Schuljahr 2021/22 lag der Unterrichtsausfall mit 2,2 Prozent noch etwas niedriger als jetzt. Schon damals war der Wert leicht angestiegen, das begründete Bildungsministerin Karin Prien (CDU) mit den vielen Corona-Infektionen und Quarantänezeiten.

An Gemeinschaftschulen mit Oberstufe fällt am meisten Unterricht aus

Das Ministerium verweist darauf, dass es auch 2022 über alle Berufsstände hinweg zu Rekordwerten bei Krankenständen kam. „In Schleswig-Holstein wurde im ersten normalen Schuljahr nach der Pandemie der höchste Krankenstand in diesem Jahrtausend gemessen. Das konnten wir auch in den Schulen deutlich sehen“, so Sprecher David Ermes. Zudem seien viele Klassenfahrten und Exkursionen nachgeholt worden, was sich auf die Stundenpläne auswirkte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am schwierigsten war die Personallage an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe mit 4,7 Prozent an ersatzlos ausgefallenen Stunden. Im Vorjahr lag der Anteil einen Prozentpunkt niedriger. Etwas besser sah es an Gymnasien aus, hier gab es für 3,7 Prozent der Stunden keine Vertretung (2021/22: drei Prozent). An Gemeinschaftschulen ohne Oberstufe erhöhte sich der Anteil leicht von drei auf 3,3 Prozent.

FDP und SSW zur Unterrichtsversorgung: Ministerin Prien muss mehr liefern

An Förderzentren fielen 1,6 Prozent und an Grundschulen nur 0,4 Prozent der Stunden aus. Der niedrige Wert erklärt sich damit, dass Grundschulen gesetzlich eine Verlässlichkeit von vier Stunden Schulzeit für Erst- und Zweitklässler und fünf Stunden für die Älteren gewährleisten müssen. Doch auch bei den Kindern gab es oft nicht Mathe oder Deutsch nach Plan, rund zehn Prozent der Stunden mussten vertreten werden.

„Statistisch gesehen haben wir zwar eine Unterrichtsversorgung von 101 Prozent“, so Jette Waldinger-Thiering (SSW). „Um dem Unterrichtsausfall effektiv etwas entgegensetzen zu können, bräuchten wir eine Versorgung von mindestens 105 Prozent. Hier muss Ministerin Prien liefern.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt findet die Zahlen „besorgniserregend“. Zwar habe das Land bereits zwei Pakete zur Lehrkräftegewinnung vorgestellt, die seien aber belanglos gewesen.

„Das erwartete dritte Maßnahmenpaket sollte deshalb nicht mehr lange auf sich warten lassen und auch endlich der benötigte große Wurf sein.“ Zudem müsse das Ministerium mehr in Sachen Gesundheitsmanagement tun.

KN