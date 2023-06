﻿Unterwegs mit dem Hauptzollamt Kiel: So lief der Einsatz gegen Schwarzarbeit

Eckernförde. Um 8.08 Uhr fahren die Zöllnerinnen und Zöllner am Stadthotel in Eckernförde vor. Sie tragen schusssichere Westen und Pistolen. Beides werden die Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) vom Hauptzollamt Kiel am heutigen Freitag aber nicht brauchen. Gefragter sind die Kugelschreiber und Formulare, die sich in ihren Mappen verbergen.

Das knapp 20-köpfige Team schwärmt nach dem Betreten des Hotels aus. Ein Zöllner steuert den Empfangstresen an, erklärt den Grund für den Spontanbesuch. Der Rest teilt sich bei der Suche nach Hotelangestellten auf. Wer etwas zu verbergen hat, sollte nicht die Möglichkeit haben, über den Hinterausgang zu verschwinden.

Kontrolle vom Hauptzollamt Kiel: Angestellte werden rundum überprüft

Doch verfolgt werden muss hier niemand. Die Einsatzkräfte arbeiten ruhig und routiniert ihre Befragungen ab. Personendaten, Lohn, Arbeitsstunden, Art der Beschäftigung oder Angaben zur Sozialversicherung: Die Hotelangestellten in Küche, Service, Reinigung oder Rezeption werden rundum überprüft. Als es bei einer bulgarischen Mitarbeiterin in der Küche mit der Verständigung ein wenig hakt, wird kurzerhand der Übersetzer auf dem Smartphone zu Hilfe genommen. Derweil füllt ihre Kollegin das Frühstücksbüfett für die Hotelgäste auf.

Nach einer guten Stunde sagt ein Zöllner: „Bisher sieht hier alles gut aus.“ Der Trupp zieht weiter zur nächsten Adresse. Für Kevin Heide, Geschäftsführer des Stadthotels an der Eckernförder Strandpromenade, ist es nicht die erste Prüfung dieser Art. „Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Es gibt Regeln, an die man sich halten muss. Und wenn durch solche Kontrollen schwarze Schafe entdeckt werden, dann ist das auch in unserem Sinne“, sagt Heide.

„Am Ende kontrollieren wir für die Bürger und die Wirtschaft“

Der Hotelchef ist einer von vielen, die am heutigen Tag unangemeldeten Besuch vom Zoll bekommen. Das Team in Eckernförde ist Teil einer bundesweiten Schwerpunktprüfung im Hotel- und Gastronomiebereich im Kampf gegen Schwarzarbeit. Sowohl die FKS-Gruppe aus Kiel als auch jene aus Lübeck, die beide zum Hauptzollamt Kiel gehören, haben heute rund 50 Betriebe auf dem Prüfzettel.

Nicht immer stößt das Erscheinen während des laufenden Geschäfts auf Verständnis. „Wir kommen unserem Prüfauftrag nach, wollen aber niemanden über Gebühr aufhalten. Am Ende kontrollieren wir für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft“, fasst Gabriele Oder, Sprecherin im Hauptzollamt Kiel, die Herangehensweise der Behörde zusammen.

Zollkontrolle: Betrugsfälle immer wieder über Konstrukte mit Subunternehmern

Auch die Alte Fischereischule in Eckernförde steht auf dem Plan der Zöllnerinnen und Zöllner. Für Hotelleiter Ottmar Pleß gehören die Kontrollen mittlerweile zur Routine. Diese hätten auch „absolut ihre Richtigkeit“, schließlich seien Schwarzarbeit und Bezahlung deutlich unter dem Mindestlohn altbekannte Themen in der Gastronomie. „Als Inklusionsbetrieb haben wir natürlich erst recht die Verpflichtung, auf den Arbeitsschutz zu achten und einen vernünftigen Lohn zu zahlen“, sagt Pleß.

Für die Kieler Zollkräfte ergeben sich auch hier keine Auffälligkeiten. „Wir prüfen natürlich zunächst die Situation vor Ort“, sagt die zuständige Teamleiterin. Wenn es notwendig ist, werden später Geschäftsunterlagen angefordert. Dann beginnt die Detailarbeit, um mögliche Betrugsfälle zu entlarven. Häufig werden dafür Konstellationen mit Subunternehmen genutzt. „Bei der letzten Schwerpunktprüfung hatten wir mehrere Feststellungen über Konstrukte mit Subunternehmern“, berichtet die Teamleiterin.

Bundesweite Schwerpunktprüfung vom Zoll hat präventiven Charakter

Für die heutige Prüfung hat es einen Vorlauf von etwa dreieinhalb Wochen gegeben, ergänzt sie. Man sei bemüht, die Auswahl der Hotels zu variieren. Denn Schwerpunktprüfungen gibt es mehrmals im Jahr, sowohl bundesweit als auch regional koordiniert. Den Zöllnerinnen und Zöllnern liegt dabei kein konkreter Anfangsverdacht vor. Man prüfe präventiv, sagt Sprecherin Oder. Auch um ein Zeichen zu senden: Denkt dran, wir sind da.

Ansonsten reagiert das Hauptzollamt bei anonymen Hinweisen auf Schwarzarbeit – oder wenn die Staatsanwaltschaft an die Behörde herantritt. Ein Kontrolltrupp, der täglich unterwegs ist, übernimmt spontane Überprüfungen, sobald ein Verdachtsfall in der Region auftaucht, zum Beispiel auf Baustellen.

Oliver Träger, Inhaber des Hotels Siegfried-Werft am Eckernförder Hafen, wirkt nicht verdächtig. Der Zollbesuch kommt zwar nicht zum günstigsten Zeitpunkt, der Hotelchef erwartet heute mehrere Gesellschaften. Doch die Einsatzkräfte arbeiten zügig. „Wenn es schnell geht, ist es immer ein gutes Zeichen“, sagt Träger mit einem Augenzwinkern. Auch er hat Verständnis für die Prüfung: „Solche Kontrollen helfen nur, die Ehrlichen zu unterstützen und die Unehrlichen zu finden.“

Letztere gibt es am Ende des Tages nicht. 37 Zöllnerinnen und Zöllner aus Kiel haben 200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befragt. Ein konkreter Verdacht liegt bisher nicht vor. Das kann sich aber noch ändern – wenn am Montag die tiefergehende Überprüfung der Geschäftsunterlagen beginnt.

KN