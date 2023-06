Unwetter bisher ohne größere Schäden in Schleswig-Holstein – weiter Warnung vor Starkregen

Kiel. Der vorhergesagte heftige Starkregen richtete in Schleswig-Holstein bisher nicht so viel Schaden an, wie mancherorts befürchtet. Laut Angaben eines Sprechers der Feuerwehr Hamburg gab es in der Hansestadt in der Nacht zu Freitag 31 Wassereinsätze. „Das war aber nichts Weltbewegendes“, so der Sprecher. Es habe sich größtenteils um das Freimachen von Wasserabläufen gehandelt. Auch die Feuerwehr Elmshorn bestätigt die ruhige Lage in der Nacht. „Wir hatten einen Ast auf der Straße, aber der war schon weg, als die Feuerwehr ankam.“

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Freitagmorgen weiter vor heftigem, teils extrem heftigem, Starkregen den Tag über. Besonders betroffen sein sollen der Süden von Schleswig-Holstein und ganz Hamburg. Es ist mit Überflutung von Straßen und vollgelaufenen Kellern zu rechnen.

Für den Kreis Segeberg wurde zuletzt bis voraussichtlich Freitag um 10 Uhr vor heftigem Starkregen gewarnt. Insgesamt ist zwischen Hamburg und der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern auf schleswig-holsteinischem Gebiet mit Starkregen zu rechnen, der auch Gewitter mit sich bringen könne, so ein DWD-Experte. Der Schwerpunkt des Unwetters liege dabei auf der Nacht, wobei bei Hamburg bereits ab dem späten Nachmittag Niederschlag ankommen könne. Es sei mit 30 bis 60 Litern pro Quadratmeter Regen, lokal mit bis zu 80 Litern zu rechnen.

„Der Regen wird sich auch weiter nach Norden ausbreiten, mit jedem Kilometer aber weniger werden“, so der Experte. Von Ostholstein bis Elbmündung sei noch mit zehn bis 30 Litern pro Quadratmetern zu rechnen, nördlich des Nord-Ostsee-Kanals mit unter zehn Litern pro Quadratmeter.

Unwetter in Deutschland: Schwerpunkte in der Mitte, dem Osten und Süden

Für das Bundesgebiet sind laut DWD zwei Schwerpunkte für Unwetter auszumachen. Einerseits werden in Mitte und Osten Gewitter und Starkregen erwartet. Andererseits könnte es im Süden und Südwesten zu Gewitterzellen und Orkanböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde kommen. Dabei wird auch mit Hagelkörnern von fünf bis sieben Zentimetern Größe gerechnet. In Mitteldeutschland herrsche zudem ein erhöhtes Tornado-Risiko.

Erst in der Nacht sinke die Unwettergefahr und die Gewitter zögen ab, heißt es vom DWD. So gebe es am Freitag nur noch vereinzelt Gewitter, ansonsten werde es wieder überwiegend trocken.

