Unwetter am Freitag in Schleswig-Holstein? Darauf sollten Sie sich einstellen

Kiel. Örtlich heftiger Starkregen mit über 25 Litern pro Quadratmeter, orkanartige Böen mit bis bis zu 110 Kilometern pro Stunde, Hagel und sogar vereinzelt Tornados: Dieses Extremwetter ist ab Freitagnachmittag in Schleswig-Holstein möglich. Darauf weist der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer Mitteilung hin. Die Vorabinformation gilt unter anderem für die Städte Kiel und Neumünster sowie die Kreise Ostholstein, Plön, Segeberg und Rendsburg-Eckernförde.

Ob es wirklich so kommt, ist aber noch ungewiss. Denn: Für eine Prognose, ob und wo genau dieses Wetter auftritt, lägen noch nicht ausreichend Daten vor, so Meteorologe Kent Heinemann von der Kieler Wetterwelt. Die aktuelle Wetterlage beschreibt er so: „Momentan haben wir es nördlich von Schleswig-Holstein mit einem recht stabilen Tiefdruckkomplex über Nordeuropa zu tun. Aus dem Südwesten nähert sich eine feuchtwarme Strömung, die schon in der Mitte von Deutschland für ordentlich Niederschlag sorgt.“

Unwetter mit Gewitter und Sturmböen in SH? Überschwemmungen sind möglich

Ob diese Strömung mit ihren Regenmassen nun weiter nach Schleswig-Holstein zieht, oder ob der Norden verschont bleibt, lasse sich noch nicht vorhersagen. Menschen in Schleswig-Holstein sollten jedoch wachsam sein und sich auf ein mögliches Unwetter vorbereiten. „Überschwemmungen und Aquaplaning sind möglich. Äste und Bäume können im Sturm brechen. Bei einem aufziehenden Unwetter sollte man am besten Zuhause bleiben“, so Heinemann.

Die Mitteilung vom DWD gilt zunächst bis 0 Uhr. Am Sonnabend soll sich die Wetterlage entspannen, so der Meteorologe. „Bis zum Mittag sind wir unter Einfluss eines Zwischenhochs, das uns ruhiges Wetter bringt.“ Ab dem Nachmittag zögen aber von der Nordsee Schauer auf, die auch vereinzelt Gewitter bringen können.





Mit dem schönen Sommerwetter der vergangenen Tage sei es daher nun vorbei. Heinemann: „Es bleibt unbeständig.“

