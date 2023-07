Urlaub extrem: Waldbrände und Dauerregen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die unfassbaren Nachrichten aus Griechenland reißen nicht ab. Noch immer kämpfen die Einsatzkräfte auf Rhodos gegen verheerende Waldbrände, die durch die Hitzewelle im wahrsten Wortsinn befeuert werden. An Urlaub ist da nicht zu denken. In den vergangenen Tagen ging es vor allem darum, die Touristen in Sicherheit zu bringen. Heimkehrer berichten von abenteurlichen Zuständen. Im Internet kursieren auch dramatische Schilderungen von Menschen aus Schleswig-Holstein. Aber was tun, wenn der Urlaub noch bevorsteht? Wir haben in den Reisebüros nachgefragt.

Natürlich ist die Situation nur schwer zu vergleichen, weil norddeutscher Landregen im Vergleich zum Extremwetter in Südeuropa eigentlich kaum der Rede wert ist. Doch die Urlauber in Schleswig-Holsteiner hatten sich ihren Aufenthalt in den vergangenen Tagen vermutlich doch etwas anders vorgestellt. Derart schlechtes Wetter im Sommer ist auch bei uns selten. Das Resultat: Leergefegte Strände auf der einen und rappelvolle Hallenbäder auf der anderen Seite. Es bleibt die Frage aller Fragen: Gibt es wirklich genug Schlechtwetter-Angebote für unsere Feriengäste?

Vom Berliner Löwen, der ein Wildschwein war, haben wir genug gelesen und gehört. Kuriose Geschichten gibt es auch im Norden. Etwa in Kiel, wo ein sehr reales heimisches Tier die Aufmerksamkeit mit einer echten sportlichen Leistung auf sich gezogen hat. Ein Reh ist quer durch die Förde geschwommen. Die Wasserschutzpolizei war zwar schnell zur Stelle, musste aber gar nicht eingreifen. Das Waldtier erwies sich als guter Schwimmer und legte die Strecke offenbar problemlos zurück.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Happy End: Dank der finanziellen Unterstützung der Kieler Howe-Fiedler-Stiftung konnte Marion Kussin die Operation ihrer Chihuahua-Hündin Radieschen bezahlen. © Quelle: Ulf Dahl

Was tun, wenn das Haustier operiert werden muss, aber man selber gar kein Geld dafür hat? In Kiel gibt es zum Glück die Howe-Fiedler-Stiftung. Sie unterstützt Senioren bei unvorhersehbaren Ausgaben. Wie Chihuahua-Hündin Radieschen und ihrer Besitzerin Marion Kussin geholfen werden konnte. Lesen Sie die ganze Geschichte.

Meine Lieblingsgeschichte

Unser Sommer-Angebot Hier klicken

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN