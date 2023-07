﻿Urlaub in Schleswig-Holstein: So ist die Auslastung in den Ferienorten

ADAC: Das sind die Stauschwerpunkte im Norden

Bei der Fahrt in den Urlaub ist am kommenden Wochenende mit einigen Staus zu rechnen. Der ADAC erwartet, dass die Straßen zum Ferienbeginn in mehreren Bundesländern am Freitagnachmittag, Sonnabendvormittag und Sonntagnachmittag am vollsten sein werden. Stauschwerpunkte sind nach Angaben des ADAC der Großraum Hamburg, die A 7 im Bereich Kreuz Rendsburg, die A 1 zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld und zwischen Autobahnkreuz Lübeck sowie vor Fehmarn und auf der Fehmarnsundbrücke. Auch Richtung Nordsee wird auf der A 23 schon kurz hinter Hamburg gebaut. Das staureichste Wochenende der Saison erwartet der Automobilclub zwischen dem 21. und 23. Juli, weil dann in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Schulen schließen.