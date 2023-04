Wer ausgefallenen Urlaub mag, kommt in Schleswig-Holstein auf seine Kosten. Von Zirkuswagen bis Fahrrad-Camper lässt sich zwischen Nord- und Ostsee abenteuerlich übernachten. Was Sie erleben können, lesen Sie hier.

Leah Rädisch hat sich ihren Traum erfüllt und bietet Urlaub im Zirkuswagen in ihrem Heimatort Goltoft an. Ihre Gäste können in der Natur wohnen, ohne auf Komfort zu verzichten, sagt sie.

Urlaub in Schleswig-Holstein mal anders: Von Zirkuswagen bis Fahrrad-Camper

Kiel/Goltoft. Die Urlaubssaison in Schleswig-Holstein hat einen ordentlichen Start hingelegt. Sonnenschein über die Ostertage sorgte für gut gebuchte Quartiere zwischen Nord- und Ostsee. Es müssen aber nicht immer die üblichen Unterkünfte sein. Jenseits von Hotels und Ferienwohnungen hat Schleswig-Holstein einiges zum Übernachten zu bieten – etwa im Zirkuswagen, auf einem Flusskreuzer, im Fahrrad-Wohnwagen oder gleich unter freiem Himmel.

Mitten im idyllischen Örtchen Goltoft nahe der Schlei hat Leah Rädisch ein kleines Refugium für den besonderen Urlaub geschaffen – das Naturnah-Hotel. Der Name verrät zwar schon etwas über die Lage, ein herkömmlicher Übernachtungsbetrieb ist es jedoch nicht. In direkter Nachbarschaft zu ihrem eigenen Heim, das die 42-Jährige mit Mann und Tochter bewohnt, hat Rädisch unter alten Bäumen drei urige Unterkünfte auf Rädern aufgestellt.

Urlaub in SH: Eine Nacht im Goltofter Zirkuswagen

Sofort fällt auf: Die Anhänger sind Zirkuswagen nachempfunden – mit halbrunden Dächern, Deichseln und teils runden Fenstern. Fahrende Leute waren aber nie damit unterwegs. „Die hat mein Bruder Matthias John vor drei Jahren selbst gebaut“, verrät Leah Rädisch. John ist Tischler mit eigener Werkstatt auf der anderen Straßenseite und betreibt das Naturnah-Hotel gemeinsam mit seiner Schwester.

„Wir sind so etwas wie ein Geheimtipp, auf Buchungsplattformen tauchen wir nicht auf. Unser Angebot richtet sich an Menschen, die etwas Besonderes suchen und uns deshalb finden“, sagt Leah Rädisch. Die neun Meter langen und 2,50 Meter breiten Wagen bieten Doppelbett, Tisch, Kühlschrank, Terrasse sowie Bad mit Toilette und Dusche. Sie sind komplett aus Holz auf ausrangierten Heuwagen-Gestellen gebaut.

Kein Einrichtungsstück ist von der Stange. „Uns ist ökologische Nachhaltigkeit wichtig“, sagt Rädisch. „Alles so, wie ich selbst Urlaub machen würde – sehr minimalistisch“, sagt die gelernte Bürokauffrau und Erzieherin, die vor zehn Jahren beruflich umgesattelt hat. Das Hobby Kochen wurde mit einem eigenen Cateringbetrieb zum Beruf. Hinzu kam Housekeeping für Ferienunterkünfte, ein Hofladen und zuletzt die Zirkuswagen.

Flusskreuzer in Heiligenhafen mit imposantem Ausblick

„Unsere Gäste können sanften Tourismus erwarten – hier finden keine Feiern oder Grillabende statt.“ Ruhe und Genuss stehen im Vordergrund. Gäste buchen oft spontan, in der aktuellen Saison ist durchaus noch etwas frei. Wer es noch etwas maritimer, aber trotzdem ausgefallen mag, kann sich nach Heiligenhafen orientieren.

Dort hat Frank Mohwinkel mit seinem Geschäftspartner Olaf Minkner den ehemaligen Flusskreuzer „MS Marylou“ seit Januar festgemacht. Das knapp 39 Meter lange Hotelschiff bietet in acht Kabinen Platz für höchstens 16 Übernachtungsgäste. „Also sehr exklusiv“, verspricht Mohwinkel. Durch die Lage an der Ostmole ist nicht nur die Fehmarnsundbrücke, sondern auch das Naturschutzgebiet Graswarder mit seinen historischen Häusern an der Wasserkante zu sehen.

Fahrrad-Wohnwagen zum Ausklappen oder Schlafstrandkorb zum Entspannen

Etwas weiter im Nordosten hat die Insel Fehmarn eine abenteuerlichere Art des Urlaubs zu bieten – eine Tour von Zeltplatz zu Zeltplatz mit dem Fahrrad-Camper. Der Wohnwagen zum Ausklappen ist 88 Kilogramm schwer, bietet zwei Schlafplätze und soll per E-Bike gezogen werden.

Ein besonderes Erlebnis ist in Schleswig-Holstein nach wie vor die Nacht unter freiem Himmel. Wer nur die Sterne über sich haben möchte, kann sich einen Schlafstrandkorb mieten. Mehr als 40 davon gibt es in etlichen Orten entlang der Ostseeküste, etwa in Heikendorf und Eckernförde.

Noch mehr Urlaub mit Erlebnis-Effekt Wenn es nicht der übliche Urlaub auf dem Campingplatz oder in der Ferienwohnung sein soll, kommen Gäste in Schleswig-Holstein vielfach auf ihre Kosten. Die Tourismusagentur hat für den Aufenthalt mit Abenteuer-Anmutung gleich ein ganzes Bündel mit Übernachtungsmöglichkeiten zusammengestellt. Darunter finden sich etwa Leuchttürme, Schäferwagen und Glamping-Zelte. Gut drei Dutzend davon sind unter www.sh-tourismus.de/besonders-uebernachten zu finden.

Trekkingplätze in freier Natur gibt es auch in Schleswig-Holstein

Selbst Campen außerhalb der Plätze ist erlaubt – wenn der Ort zum Programm „Wildes Schleswig-Holstein“ der Stiftung Naturschutz gehört. 30 Trekkingplätze gibt es inzwischen in freier Natur, wo spontan ein Zelt aufgestellt werden darf. Wer sich an strenge Regeln hält, ist dort willkommen. Feuer zum Beispiel ist nicht erlaubt, auch große Gruppen oder mehrtägige Aufenthalte nicht.

Nicht mehr ganz in Schleswig-Holstein, aber sehr nah dran gibt es eine weitere Chance auf eine Nacht im Freien: Im Kollunder Wald auf der dänischen Seite der Flensburger Förde finden Abenteuerlustige zwei Naturlagerplätze mit einfachen Schutzhütten zum Schlafen. Die flachen Holzbauten bieten jeweils Platz für sechs Personen und sind an der Vorderseite offen. Es gibt nicht nur ein Kompostklo, sondern auch Feuerstellen mit Grillrost.