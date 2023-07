﻿Schlechtes Wetter: Urlauber stürmen die Hallenbäder im Norden

Kiel. Das Regenwetter in den Sommerferien sorgt für Ansturm auf Hallenbäder in Schleswig-Holstein. Am Sonntag war es im Kieler Hörnbad zeitweise so voll, dass es zum Einlassstopp kam: Nur wenn Badegäste gingen, durften neue Menschen herein.

„Etwa drei- bis viermal im Jahr kommt das vor“, sagt Kiels Sportdezernent Gerwin Stöcken. Alle zehn Minuten habe das Personal kontrolliert, ob wieder Kapazitäten frei sind, um neue Besucher einzulassen. Mehr als 350 Badegäste dürften nicht in den Freizeitbereich, das hänge mit dem Brandschutzkonzept zusammen. „Die Stimmung unter den Badegästen war sehr gut“, sagte Stöcken, sie hätten Verständnis gezeigt.

Volles Hörnbad in Kiel: Katzheide wegen Entschärfung dicht und Revision im Sportbereich

Als einen Grund für den Engpass sieht er neben dem Wetter, dass das Sommerbad Katzheide am Sonntag aufgrund der Bombenentschärfung in Kiel geschlossen blieb. Zudem befindet sich der Sportbereich des Hörnbads noch bis 27. August in der Sommerüberholung, was laut Stöcken zur stärkeren Frequentierung des Freizeitbereichs führen könne.

„Bei uns war es auch rappeldickevoll am Wochenende. Das liegt am schlechten Wetter und daran, dass das Land voller Urlauber ist“, sagt Andreas Schmidt-Anderson, Betriebsleiter der Schwimmhalle Preetz. Weil sich der Zustrom über den Tag verteilt habe, musste er niemanden abweisen. Auch das Wellenbad Eckernförde und die Holstentherme in Kaltenkirchen bestätigen hohe Auslastung.

Bad am Stadtwald oder Fjördarium: Einige Hallenbäder sind jetzt für die Sommerüberholung geschlossen

Zwar kann die Holstentherme laut Kathleen Jansen an stark frequentierten Tagen ihr Personal aufstocken. Aber wenn das Limit, wie viele Menschen sich aus Sicherheitsgründen gleichzeitig im Bad aufhalten dürfen, erreicht sei, komme es zu Wartezeiten am Eingang. Damit Besucher vorab planen können, gebe es auf der Webseite eine Auslastungsanzeige. Die stand am Montag für das Erlebnisbad auf „sehr hoch“.

Dass der Andrang groß sei, hänge auch damit zusammen, dass nicht alle Hallenbäder offen sind, sagt der Preetzer Betriebsleiter Schmidt-Anderson. In der Freibad-Saison nutzen viele die Zeit, um ihr Wasser für Reinigungs- und Renovierungsarbeiten abzulassen. Im Bad am Stadtwald in Neumünster etwa läuft die Revision bis Ferienende, sodass Schwimmer dort solange nur ins Freibad und die Cabrio-Halle können. Auch das Fjördarium in Schleswig ist noch bis 6. August dicht.

Andere Indoor-Angebote profitieren ebenfalls vom Schietwetter. „Wir sind in den Sommerferien generell ganz gut gebucht durch das Ferienpass-Angebot. Aber an den Wochenenden ist es normalerweise recht ruhig, das war jetzt nicht so“, sagt Sina Spieker von der Kletterbar in Melsdorf. „Wir freuen uns, wenn das Sommerloch nicht ganz so tief ist.“ Die Kletter- und Boulderhalle könne mit zusätzlichen Schichten reagieren.

„Unsere Urlauber kennen es durchaus, dass das Wetter in Schleswig-Holstein auch mal nass sein kann“, sagt Manuela Schütze, Sprecherin der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Es gebe aber jede Menge Angebote für Aktivitäten im Trockenen. Als Tipps nennt sie den Mediendom in Kiel, die Phänomenta in Flensburg, einen Besuch bei den Fledermäusen in der Segeberger Kalkberghöhle oder das neue Steinzeithaus im Steinzeitpark Dithmarschen.

