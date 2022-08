Kiel. Gaskrise hin oder her – die Hotels in Schleswig-Holstein denken nicht daran, ihre Wellness-Bereiche über den Winter stillzulegen. Saunen und Pools sollen für die Gäste geöffnet bleiben, aber möglicherweise mit Einschränkungen. Die kommende dunkle Jahreszeit berge durch die hohe Inflation und unklare Corona-Lage ohnehin schon Ungewissheiten, da wolle man nicht jetzt schon Kunden vergraulen, heißt es.

Deshalb warten viele Häuser die Entwicklung der Gaspreise zunächst ab. Niemand wisse, ob dann überhaupt noch Gäste kommen, die sich einen Hotelaufenthalt leisten können, sagt eine Geschäftsführerin, die nicht genannt werden will. Wellness gehöre in etlichen Hotels zum Angebotsportfolio und lasse sich nicht einfach streichen, heißt es aus einem anderen Kieler Haus. Damit nehme man dem Gast den Grund, überhaupt zu buchen.

Sauna als Luxus? Dehoga Schleswig-Holstein widerspricht Daniel Günther

So sei der Rat von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), die Wellness-Bereiche zu schließen, bei den Hoteliers „gar nicht gut angekommen“, sagt Axel Strehl, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Schleswig-Holstein. Der Regierungschef hatte am Wochenende gesagt, Sauna & Co seien ein Luxus, auf den man verzichten könne. „Viele Kollegen haben sich aber genau darauf spezialisiert“, hält Strehl dem entgegen.

„Sie haben sich Wellness-Bereiche angeschafft, um Ganzjahresangebote machen zu können.“ Nicht nur etwas für den Sommerurlaub zu bieten, sondern die Saison auf die anderen Jahreszeiten auszuweiten, „war übrigens auch immer das Bestreben der Landesregierung“, so Strehl. „Daran hängen Existenzen und Arbeitsplätze.“ Wie die Betriebe mit teurer Energie umgehen, liege in der unternehmerischen Entscheidung jedes einzelnen.

So sieht es auch Florian Buchebner, Geschäftsführer im Kieler Hotel Birke, das sich in etwa je zur Hälfte auf Tagungs- und auf Wellnessgäste ausgerichtet hat. „Wirtschaftlich betrachtet würden wir uns die Geschäftsgrundlage entziehen, wenn wir keine Wellness-Angebote mehr hätten. Damit wäre der Grund vieler Reisen ad absurdum geführt“, so Buchebner. Bei ausbleibenden Gästen wären nicht nur die acht Arbeitsplätze gefährdet, die direkt mit den Saunen und dem Pool zu tun haben, sondern auch etliche der 100 weiteren Stellen.

In Schleswig-Holsteins Hotels wird bereits Energie gespart

Deshalb wertet er den Vorstoß von Daniel Günther vorsichtig als Schnellschuss. Denn wie andere Häuser auch hat das Hotel Birke längst reagiert. Die Wassertemperatur im sechs mal zwölf Meter großen Pool ist bereits von über 30 auf 29 Grad abgesenkt worden. „Weniger wird schwer möglich sein, weil das Becken nicht zum Schwimmen vorgesehen ist, sondern zum Verweilen“, erklärt Buchebner.

Die fünf Saunen laufen inzwischen eher nach Bedarf als im Dauerbetrieb. Je nach Entwicklung wird das möglicherweise weiter auf bestimmte Kernzeiten eingeschränkt. Auch die Vorlauftemperatur des Trinkwassers wurde reduziert.

„Solche Ansätze sind zielführend, ein komplettes Schließen des Bereichs aber nicht“, so Buchebner. Das 92-Zimmer-Hotel im Stadtteil Hasseldieksdamm habe sich energietechnisch ohnehin immer weiterentwickelt. „Wir nutzen ein Blockheizkraftwerk, das ist effizienter als eine einfache Gasheizung“, erklärt der Geschäftsführer. Es werde zudem Wärmerückgewinnung und ein Lastenmanagement betrieben. Im Corona-Jahr 2020 ist eine Solaranlage auf dem Dach montiert worden.

„Unsere Energiekosten liegen umsatzbezogen bei zwei Prozent, das ist ein sehr geringer Wert“, so Buchebner. Inhaber Rainer Birke habe übrigens bereits Anfang der 1990er-Jahre in einer Arbeitsgruppe von Hoteliers einen Standard mitentwickelt, der viel Energie spart und heute weltweit bekannt ist: Handtücher werden in den Zimmern nicht mehr täglich getauscht, sondern nur, wenn die Gäste sie auf den Boden legen.

Hotels stehen vor „ungewissem Winter“

Ein ähnlicher Vorgang zum Ressourcenschutz ist etwas neuer: Das Hotel bietet seinen Gästen an, auf die tägliche Reinigung des Zimmers zu verzichten und dafür einen Gutschein etwa für das Restaurant zu erhalten. „Gäste, die zum Beispiel erst am Vorabend anreisen, nehmen das gern in Anspruch“, berichtet Florian Buchebner. So werde mancher Raum erst am Folgetag gereinigt.

Die Hotel-Branche wolle beim gemeinsamen Ziel der Energieeinsparung mithelfen. „Wir sind gerade aus der schweren Corona-Zeit heraus und stehen vor einem ungewissen Winter. Niemand weiß, was wirtschaftlich auf uns zukommt“, beschreibt Buchebner die Lage. Ob sich Gäste bei steigenden Lebenshaltungskosten noch Urlaub und Familienfeiern leisten wollen oder können, sei völlig offen, sagt auch Axel Strehl vom Dehoga. „Wir leben aber vom Geschäft über zwölf Monate im Jahr, nicht weniger.“