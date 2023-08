Fahrgäste verängstigt

Strecke Hamburg-Kiel: Mann läuft mit Elektroschocker und den Taschen voller Waffen durch Zug

Ein verwirrter Mann ist am vergangenen Sonnabendmorgen mit einem Elektroschocker in der Hand durch einen Zug gelaufen. Bundespolizisten holten den 57-Jährigen in Neumünster aus dem Regionalexpress. Der Elektroschocker war nicht die einzige Waffe, die der Mann dabei hatte.