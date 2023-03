﻿USA tauschen Militärgerät auf dem Seeweg über die Ostsee aus

Die USA haben am Wochenende eine Brigade aus der Ostsee abgezogen. Das Transportschiff „Mendonca“ ist mit hunderten Fahrzeugen auf dem Weg zurück in die USA. Die Einheiten aus Texas wurden in Polen an Bord geladen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket