﻿USA ziehen großen Flottenverband aus der Ostsee ab

Hafenbesuch der „Kearsarge“ im polnischen Marinehafen Gdingen am vergangenen Mittwoch. Der Besuch in Polen bildete den Abschluss der Ostsee-Präsenz der großen Kampfgruppe um den 40000-Tonnen-Träger.

Kiel. Am Donnerstagmorgen passierte kurz vor 10 Uhr ein großer Kampfverband der USA den Fehmarnbelt. Die Fahrtrichtung war aber aus der Ostsee heraus. Die „Kearsarge“-Kampfgruppe hat ihren Auftrag erfüllt.

Der Abzug nur einen Tag nach der Ankündigung der Teilmobilmachung durch Russlands Präsident Wladimir Putin ist dabei etwas auffällig. Es soll aber nicht der Grund sein.

Seit Anfang August hatte die „Amphibious Ready Group“ in der Ostsee Manöver abgehalten und Verbündete besucht. Diese Übungen endeten jetzt. Deshalb sammelte sich der Kampfverband am Mittwoch östlich von Bornholm und trat den Weg in Richtung Westen an.

Ein dänischer Seelotse kurzzeitig an Bord

Für die Passage der Tunnelbaustelle und des Tiefwasserwegs zum Großen Belt hatte die „Kearsarge“ bei Gedser am Donnerstag auch einen dänischen Seelotsen an Bord genommen.

Die „Kearsarge“ und die beiden Landungsschiffe „Arlington“ und „Gunston Hall“ sollen sich unbestätigten Meldungen zufolge auf dem Heimweg in die USA befinden.

Die über 4000 Soldaten an Bord der Schiffe waren im März von der US-Ostküste aufgebrochen. Die normale Einsatzdauer für diese Einheiten beträgt in den USA sechs Monate.

Zunächst sollten die Einheiten nach einem Manöver in Norwegen Kurs aufs Mittelmeer nehmen. Auch eine Fahrt in den Persischen Golf war möglich. Ein Großteil der Fahrzeuge an Bord der Schiffe trägt deshalb auch beige Tarnanstriche für den Einsatz in Wüstenregionen.

Als Signal an die Verbündeten hatten die USA den Kampfverband aber ab Mitte Mai überwiegend in der Ostsee eingesetzt. Nur die „Arlington“ übte im Sommer mehrere Wochen im Mittelmeer und besuchte auch Häfen in Nordafrika.

Erstmals US-Landungsschiff fünf Monate in der Ostsee

Mit der „Gunston Hall“ war aber in diesem Sommer erstmals ein großes US-Landungsschiff mit über 300 eingeschifften Marineinfanteristen fünf Monate durchgängig in der Ostsee.

Das amphibische Angriffsschiff "Kearsarge" ist das Flaggschiff des Verbandes und mit 40 000 Tonnen Verdrängung sowie über 2000 Soldaten auch das größte Kampfschiff der USA, das seit 1989 in der Ostsee im Einsatz war. An Bord sind rund 40 Hubschrauber und Flugzeuge.

Fast alle Ostsee-Anrainer besucht

Die US-Einheiten haben in den vergangenen Monaten Häfen in Schweden, Finnland, Estland, Polen, Lettland, Litauen, Deutschland und Dänemark besucht. In den meisten Häfen konnte die „Kearsarge“ sogar an Liegeplätzen festmachen.

Kiel war während der letzten Wochen Nachschubbasis für die Versorgungseinheiten der „Kearsarge“-Kampfgruppe. Die Marinetanker „Patuxent“ und „Leroy Grumman“ sowie der Materialtransporter „William McLean“ machten im Marinestützpunkt Kiel fest.

Während der Kieler Woche war ein Besuch der "Kearsarge" in Kiel kurzfristig gescheitert. Flugzeuge der "Kearsarge" nutzten aber den Flughafen Kiel für den Transport von Personal und Ausrüstung, während das Schiff auf der Ostsee kreuzte.

Das Landungsschiff „Gunston Hall“ besuchte dafür zweimal den Marinestützpunkt Kiel. Dabei hatte die Crew Zeit für Landgang.

Jetzt können sich die 4000 Soldaten der Kampfgruppe freuen. Sie kommen der Heimat wieder näher. Offiziell gibt die US-Marine zwar keine Details über die Routenplanung der Einheiten bekannt. Beobachter rechnen aber damit, dass der Kampfverband bis Ende Oktober wieder in die Heimathäfen an der US-Ostküste zurückkehrt.

Ein US-Zerstörer bleibt in der Ostsee

Da sich an der US-Ostküste bereits die nächste amphibische Kampfgruppe bereitmacht, ist auch mit einer Ablösung der „Kearsarge“ im Herbst zu rechnen.

Die Ostsee ist aber nicht frei von US-Einheiten. Der neue Zerstörer „Paul Ignatius“ kreuzt weiterhin in der zentralen Ostsee. Es ist einer der Zerstörer, die die USA in Spanien stationiert haben.