﻿Usedomer berichtet über Einlass-Stopp beim Wacken: „Jeder hier versucht, Leute reinzubekommen“

Wacken. Die Metal-Welt schaut nach Wacken: Von Mittwoch bis Sonnabend ist der kleine Ort in Schleswig-Holstein wieder die Hauptstadt der harten Gitarrenklänge. Zehntausende Menschen strömen zum Wacken Open Air (WOA) – zumindest versuchen sie es: Der Dauerregen der vergangenen Tage hat für ein Anreise-Chaos gesorgt.

Die Organisatoren haben aufgrund des durchgeweichten Bodens einen Einlass-Stopp verhängt. Auch über einen Abbruch ist nachgedacht worden. Vor dem Gelände harren Metal-Fans mit gültigen Tickets in kilometerlangen Staus aus und hoffen auf Zutritt.

Einer, der drin ist, ist Frank Köhler, Senior Sales Manager bei der OSTSEE-ZEITUNG. „Es ist deutlich leerer als sonst. Die Wege sind völlig zerfahren und total matschig. Das geht in die Knochen. Einige schlafen im Auto, weil es für das Zelt zu feucht ist“, berichtet er am Mittwochmittag am Telefon. „Aber für das Wetter kann keiner was. Wir sind gut ausgerüstet“, meint der 53-Jährige. Er ist gemeinsam mit Bruder, Tochter und weiteren Metal-Liebhabern vor Ort. Seit 15 Jahren habe er jede Ausgabe des Festivals mitgemacht. Der Regen gehöre fast schon dazu. „2015 war es annähernd so schlimm, aber da gab es keinen Einlass-Stopp.“

In sieben Stunden von Zinnowitz zum Wacken

Von einer stressigen Anreise mit langen Staus kann Köhler nicht berichten. Am Dienstagmorgen um 5.30 Uhr machte er sich von Zinnowitz auf der Insel Usedom auf den Weg. „Wir sind relativ entspannt durchgekommen, waren um 12.30 Uhr in Wacken“, berichtet er. Doch nicht alle aus seiner Gruppe haben es auf das Gelände geschafft. „Drei von uns wollten nachreisen und kommen jetzt nicht rein. Sie versuchen es weiterhin. Jeder hier versucht, Leute reinzubekommen.“

Beim Frühstück sei in seiner Gruppe darüber diskutiert worden, ob man das Festival nicht ganz absagen müsse. „Die Stimmung vor Ort ist durchwachsen, die Kommunikation des Veranstalters schwierig“, so Köhler. Dass Besucher aus Solidarität mit den abgewiesenen Metalheads vor den Toren abgereist seien, habe er noch nicht beobachtet. Über die Wacken-App hält sich die Gruppe auf dem Laufenden, während sie am Mittwoch auf den Einlass zur offiziellen Eröffnung durch die Wackener Feuerwehrkapelle wartet. Alles verzögert sich. „Sieht aber so aus, als ob sie es durchziehen wollen“, sagt er.

Usedomer freut sich auf die Band Iron Maiden

Die Vorfreude auf die Konzerte lässt sich der 53-Jährige trotz aller Umstände nicht nehmen. Allen voran auf die britischen Heavy-Metal-Größen von Iron Maiden freue er sich. „Hoffentlich sagen nicht noch Bands ab“, sagt Köhler. Und warum tut er sich das Ganze überhaupt an? „Wacken muss man erlebt haben. Es geht friedlich zu und hier hilft man sich, auch jetzt bei diesen Bedingungen. Wacken ist wie eine große Familie.“