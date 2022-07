Uwe Seeler - mehr als ein großer Fußballer

Seine Fans und Freunde trugen ihn im wahrsten Wortsinn auf den Schultern: Uwe Seeler - hier nach seinem Abschiedsspiel im Volksparkstadion in Hamburg - starb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren.

Als die Nachricht vom Tod des großen Fußballspielers und des großartigen Menschen Uwe Seeler gestern Nachmittag bekannt wurde, war es für einen Moment lang nicht nur in der Sportredaktion still. Tatsächlich kenne ich niemanden, den der Abschied von Uwe Seeler kalt lässt, weil jedem einfach nur gute Tugenden im Zusammenhang mit „Uns Uwe“ einfallen. Und die beschränken sich nicht nur auf seine spielerischen Qualitäten auf dem Platz, sondern stehen fast immer auch in Verbindung mit Worten wie Respekt, Bescheidenheit, Aufrichtigkeit und Treue - nicht nur zu seiner Ehefrau, mit der er mehr als 60 Jahre lang verheiratet war, sondern auch zu seinem Verein. Uwe Seeler - das ist HSV. Uwe Seeler - das wird immer eine Klasse für sich bleiben. In den kommenden Tagen wird viel zu lesen sein über ihn. Über seine Geschichte, über seine Sportlerkarriere, aber auch über einen Menschen, dem der ganze Rummel und der Ruhm nicht zu Kopf gestiegen sind. Wie schön wäre es, wenn auch der eine oder andere der heutigen Profi-Fußballer mit dem gefährlichen Hang zum Größenwahn diese Geschichten lesen und sich den großen Uwe Seeler zum Vorbild nehmen würde.

Anderes Thema, altes Problem: Auch wenn die Corona-Verordnungen noch so übersichtlich geworden sind. Es bleibt doch immer noch Platz, um Verwirrung zu stiften. Was ist nun wieder los? Ab morgen, so hat es die Landesregierung beschlossen, sind beim Besuch von Krankenhäusern nur noch ganz normale, medizinische Masken vorgeschrieben - zumindest laut Verordnung. Medizinische Masken, Sie wissen das, sind die etwas leichteren, die angenehmer zu tragen sind, die dafür aber auch nicht den Schutz bieten wie die festen, eng anliegenden FFP2-Masken. Diverse Krankenhäuser - wie beispielsweise das Städtische Krankenhaus in Kiel - pochen deshalb darauf, dass Besucher weiterhin FFP2-Masken nutzen. Das ist verständlich, denn die vielen Infektionen hatten in den vergangenen Wochen zu einem eklatanten Personalmangel in den Kliniken geführt. Vorsicht ist da allemal angeraten. Was bleibt: Eine gut gemeinte Verordnung und ein Flickenteppich, den die Landesregierung kinderleicht hätte vermeiden können.

Es ist erst ein paar Monate her, da feierten wir mit der schönen Schlagzeile „Die Rückkehr der Könige“ die Nachricht, dass die Sea Kings der Marine wieder im Norden stationiert werden. Nun gesellt sich eine schlechte Nachricht dazu. Der Such- und Rettungsdienst über der Ostsee musste in dieser Woche eingestellt werden. Die Hubschrauber haben allesamt Startverbot, weil wichtige Ersatzteile fehlen. Mein Kollege Frank Behling hat alle Einzelheiten zusammengetragen.

Nicht nur vor Kiel wird gesegelt, sondern auch vor der Kulisse der legendären Viermastbark „Passat“: Die Formula 16 bieten mit ihrer Weltmeisterschaft einen der Höhepunkte der Travemünder Woche, die heute eröffnet wird. © Quelle: Travemünder Woche/Christian Beeck

