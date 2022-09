﻿Vater tötet Sohn (6) in Bösdorf: Ist der Beschuldigte schuldfähig?

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach den tödlichen Stichen auf einen Sechsjährigen auf einem Campingplatz in Bösdorf. Die Tat soll der Vater begangen haben. Der 39-jährige war wohl wegen einer psychiatrischen Erkrankung in Behandlung gewesen, hatte aber das Recht auf Umgang mit seinem Sohn.

Auf einem Campingplatz am Vierer See in Bösdorf soll ein offenbar psychisch kranker Mann seinen eigenen Sohn erstochen haben.

Bösdorf/Kiel. Nach dem tragischen Tod eines sechsjährigen Jungen auf einem Campingplatz in Bösdorf (Kreis Plön) laufen die Ermittlungen gegen den Vater, der wohl schon länger mit einer psychiatrischen Erkrankung zu kämpfen hatte. Derzeit gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass der 39-Jährige seinen Sohn in der Nacht auf Sonntag erstochen hat. Aufgrund seiner medizinischen Vorgeschichte gibt es allerdings Zweifel an der Schuldfähigkeit des Mannes.

Im Zuge seiner Krankheit soll der Hamburger unter Wahnvorstellungen gelitten haben. Inwieweit diese auch zu den Messerstichen auf den eigenen Sohn geführt haben, soll ein psychiatrischer Sachverständiger ermitteln.

Offenbar lebte der 39-Jährige getrennt von der ebenfalls in Hamburg wohnenden Mutter des Sechsjährigen, hatte aber ein sogenanntes Umgangsrecht, das ihm erlaubte, Zeit mit seinem Sohn zu verbringen. Dies war wohl auch der Grund für den gemeinsamen Aufenthalt auf dem Campingplatz in Bösdorf. Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass sich der Sohn dort unfreiwillig aufhielt, sagt der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler.

Tötung in Bösdorf: Tatverdächtiger war wohl in psychiatrischer Behandlung

Der Hamburger hatte nach Angaben der Polizei am Sonntag um 3.37 Uhr selbst die 110 gewählt, und den Beamten gesagt, dass er seinen Sohn getötet habe. Er hatte sich auch selbst Schnittverletzungen zugefügt und ließ sich am Tatort von den Einsatzkräften widerstandslos festnehmen. Bisher gehen Kieler Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft nicht davon aus, dass es für die Tat weitere Zeugen gibt.

Neben der Tat und dem Geständnis hatten die bisherigen Ermittlungen den Verdacht einer möglichen Schuldunfähigkeit erhärtet. „Es gibt Anhaltspunkte für eine Behandlung aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung“, so Oberstaatsanwalt Bimler. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft war der 39-Jährige daher in die Psychiatrie nach Neustadt gebracht worden.

Nach der Tötung eines sechsjährigen Jungen in Bösdorf: Umfeld vor der Tat wird genauer ausgeleuchtet

Dort soll der eingesetzte Sachverständige ein vorläufiges Gutachten über die Schuldfähigkeit des 39-Jährigen erstellen. Auch die Staatsanwaltschaft wird diesen Punkt verstärkt in den Fokus nehmen. In einem solchen Fall werde in den Ermittlungen das Umfeld vor der Tat noch etwas stärker ausgeleuchtet, um Hinweise für die Schuldfähigkeit zu erlangen, so Bimler. Ansonsten laufe das Ermittlungsverfahren wie jedes andere.

Auch wenn der 39-jährige Hamburger nicht in Untersuchungshaft sitzt, sondern in einer Fachklinik untergebracht ist, gilt in dem Verfahren das Beschleunigungsgebot, wonach es möglichst schnell zu einer Gerichtsverhandlung kommen soll. Sollte der Mann verurteilt und zugleich für vollständig schuldunfähig erklärt werden, müsste er solange in der Psychiatrie bleiben, bis von ihm nach Ansicht der Behörden keine Gefahr mehr ausgeht.