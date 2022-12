﻿Vegetarisches Weihnachtsessen 2022: Drei Gänge für ein Fest ohne Fleisch

Hauptgang von Eileen Schellewald: Gebratene Serviettenknödel mit Möhren-Kürbis-Püree, Rosenkohl und Zimt-Orangen-Schaum

Zutaten für 4 Personen Serviettenknödel

200 g Dinkeltoastbrot

100 g Pumpernickel

1 kleine Zwiebel, fein gewürfelt

Thymian, gehackt

Rapsöl

300 ml Milch

Salz, Pfeffer

2 Eier

Möhren-Kürbis Püree

200 g Möhren

400 g Hokkaido Kürbis

1 kleine Zwiebel

1 Apfel ohne Schale, entkernt

Salz, Zucker, Pfeffer, Zitrone, Muskat

150 ml Kokosnussmilch

150 ml Apfel-Mango Saft

Rosenkohl

400 g Rosenkohl

Salz

1 EL Butter

Zucker

Zimt-Orangen-Schaum

200 ml fettarme Milch

50 g Butter

Zimt, Salz, Zitronenabrieb, Orangenabrieb

Zubereitung

Serviettenknödel

Das Toastbrot in Würfel mit einer Kantenlänge von 1 cm schneiden und den Pumpernickel zerbröseln. Beides mischen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Ofenblech legen. Auf 180 Grad Umluft circa 10 Minuten rösten. Das geröstete Brot danach in eine große Schüssel geben.

Die Zwiebelwürfel und den gehackten Thymian in etwas Rapsöl anschwitzen und die Milch aufgießen, einmal aufkochen lassen. Die Milchmischung komplett in die Schüssel mit dem gerösteten Brot geben und 10 Minuten quellen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und dann die Eier untermischen.

Frischhaltefolie ausbreiten, die Hälfte der Masse darauf geben und zu einer Rolle formen. Gut verschließen. Den Vorgang mit der anderen Hälfte der Masse wiederholen. Beide Rollen in einem Topf mit siedendem Wasser etwa 40 Minuten ziehen lassen.

Tipp: Die Knödelrolle ein zweites Mal in Folie rollen und 2-3 kleine Löcher reinstechen. Dadurch ist sie stabiler, und überschüssiger Druck kann problemlos entweichen.

Die Rollen nach dem Kochen ruhen lassen und kaltstellen. Dann in gleich große Scheiben schneiden und diese in einer Pfanne mit etwas Rapsöl von beiden Seiten anbraten.

Möhren-Kürbis Püree

Die Möhren schälen und in kleine Würfel schneiden. Den Kürbis waschen, halbieren und die Kerne mit einem Löffel herauskratzen. Ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Der Kürbis kann gerne mit Schale verarbeitet werden. Die Zwiebel und den Apfel auch in Würfel schneiden.

Alles zusammen in einem Topf anschwitzen, mit Salz, Pfeffer, Zucker, Zitronenabrieb, dem Saft der halben Zitrone und Muskat würzen. Kokosmilch und Apfel-Mango Saft aufgießen und alles weichkochen. Anschließend fein pürieren.

Rosenkohl

Den Rosenkohl putzen, dabei die äußeren Blätter entfernen. In reichlich kochendem Salzwasser 8 bis 10 Minuten garen. Abgießen und kurz abtropfen lassen. In einer Pfanne Butter schmelzen und den Rosenkohl leicht anbraten. Mit etwas Zucker bestreuen, damit er leicht karamellisieren kann.

Zimt-Orangen-Schaum

Milch, Butter und 1 TL Zimt in einen Topf geben und erhitzen. Mit Salz, Zitronen- und Orangenabrieb abschmecken. Die Hitze abstellen. Der Flüssigkeit bleibt bis zum Anrichten im Topf, weil der Schaum lauwarm am besten schäumt. Vor dem Servieren den Pürierstab im Topf hin und her bewegen. Der Schaum, der auf der Oberfläche entsteht, wird auf dem Teller angerichtet.

Anrichten:

Alle Elemente des Gerichts auf dem Teller anrichten.