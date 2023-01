﻿Was Sie am 14. und 15. Januar in Kiel und der Region unternehmen können

Magie, Märchen, Märkte oder Musik – am 14. und 15. Januar gibt es in Kiel und der Region wieder verschiedenste Veranstaltungen für Kinder, Erwachsene oder Familien. Was Sie am Wochenende in Schleswig-Holstein unternehmen können, lesen Sie hier in unserer Übersicht mit Tipps und Terminen.

Kiel. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm bietet das kommende Wochenende in Kiel und der Umgebung: Wer am 14. und 15. Januar Magie erleben will, sollte nach Plön fahren. Wer auf Märkten stöbern will, wird in Kiel, Neumünster und Eckernförde fündig. Und wer noch einmal Weihnachtsmarkt-Stimmung aufleben lassen möchte, sollte den Nortorfer Winterzauber besuchen. Wir haben für Sie interessante Veranstaltungen in Schleswig-Holstein zusammengestellt.

„Die Magier“ in der Aula am Schiffsthal in Plön

Nervenkitzel, Mysteriöses und Grusel versprechen "Die Magier" bei ihrer Show am Sonntag in Plön. Das Plöner Theater Zeitgeist hat sie in die Aula am Schiffsthal eingeladen. Am Sonntag ab 19.30 Uhr präsentieren Christoph Köhler und Lars Ruth ihre "Rock'n'Magic Mystery-Show".

Die beiden wollen keine normalen Zaubertricks zeigen, sondern unheimliche und extreme Bühnenakte. Sie verwischen die Grenzen zwischen Realität und Illusion und beziehen das Publikum in ihren Auftritt ein.

Der Kartenvorverkauf ist gestartet in der Plöner Buchhandlung Schneider und bei der Tourist Info Eutin. Karten gibt es auch online unter www.theater-zeitgeist.de.

Für Kinder: Märchenbühne Wasbek zeigt Dornröschen

Die Märchenbühne Wasbek nimmt Familien mit in die Märchenwelt der sprechenden Frösche, Feen und Prinzessinnen: Am Sonnabend, 14. Januar, zeigt sie die Geschichte von Dornröschen. Die Vorstellungen beginnen um 14 und 16 Uhr. Sie dauern circa 60 Minuten und sind für Kinder ab etwa fünf Jahren geeignet.

Karten kosten 3,50 Euro und sind bei „Trio – Bücher, Spiele und Musik für mehr Leben“ in Neumünster (Kuhberg 20) erhältlich. Restkarten gibt es auch an der Theaterkasse.

Fackelwanderung durch das Plöner Schlossgebiet für Familien

Fackeln oder Laternen werfen flackerndes Licht an die historischen Häuser, und beinahe fühlt man sich in der Zeit zurückversetzt – bei einer Fackelwanderung am 14. Januar erleben Teilnehmende das Plöner Schlossgebiet in neuem Licht. Stadtführerin Katrin Will erzählt dazu Wissenswertes und Amüsantes über Plön.

Der Rundgang dauert etwa eine Stunde. Fackeln werden gestellt, Taschenlampen sollten die Teilnehmenden mitbringen. Der Treffpunkt ist am Sonnabend um 17 Uhr das Restaurant „Alte Schwimmhalle“. Die Führung kostet 11 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Kinder. Familien zahlen 25 Euro.

Letztes Wochenende für den Nortorfer Winterzauber

Sie haben noch nicht genug von Glühwein, Crêpes und Flammkuchen? Die Zeit der Weihnachtsmärkte ist Anfang Januar zwar schon ausgeklungen, der Nortorfer Winterzauber auf dem Marktplatz in Nortorf ist aber am Wochenende noch einmal geöffnet.

Am Freitag, 13. Januar, können sich seine Gäste ab 19 Uhr bei der Cocktail-Night durch die Getränke probieren. Am Sonnabend legt bei der Abschiedsparty des Nortorfer Winterzaubers ab 19 Uhr ein DJ auf. Bereits ab 15 Uhr können Sie an den Ständen mit Essen und Getränken noch einmal Weihnachtsmarkt-Stimmung aufleben lassen.

Drei Neujahrskonzerte des Mädchen-Musikzugs Neumünster

Der Mädchen-Musikzug Neumünster startet musikalisch ins neue Jahr und lädt zu Neujahrskonzerten in die Stadthalle von Neumünster ein. Radiomoderator Carsten Kock präsentiert eine "Musikalische Reise um die Welt". Die Konzerte beginnen am 14. und 15. Januar jeweils ab 15 Uhr im Theater in der Stadthalle. Am Sonnabend ab 18 Uhr folgt ein weiteres Konzert mit einem Sektempfang und anschließender Galanacht, bei der die Party- und Showband "Blue Highway" spielt.

Eintrittskarten gibt es in der Buchhandlung Trio am Kuhberg 20 und in der Musikschule Neumünster am Haart 32. Sie können auch über den Mädchen-Musikzug Neumünster bestellt werden (maedchen-musikzug@googlemail.com, Tel. 01573/8089316). Der Eintritt an den Nachmittagen kostet 20 Euro, zur Galanacht sind es 45 Euro.

Kunstausstellung in der Weißen Villa in Neumünster

Die Kunstausstellung "Gebrochene Formen im Paradies" in der Weißen Villa in Neumünster öffnet am Wochenende noch einmal. Acht Künstler und verschiedene Musiker konnten Initiator Nico Andresen und seine Mitstreiter für das Projekt "Lichtschwimmer" gewinnen.

Sie zeigen Kunst verschiedener Genres: Der Hamburger Lichtinstallateur Mile Martens taucht die Weiße Villa in opulentes Farbenspiel. Holzbildhauerin Katinka Svejnoha stellt riesiger Tier-Skulpturen aus verschweißten Motorradketten her. Maler Sergey Zyrin hat Porträts bekannter Persönlichkeiten gemalt. Astrid Johannsen zeigt Bilder ihres verstorbenen Mannes, des Neumünsteraner Künstlers Kurt „Kusch“ Schulzke.

Die Weiße Villa in der Wrangelstraße 34 ist am Sonnabend von 16 bis 23 Uhr und am Sonntag von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Marc Roots wird am Wochenende Soulmusik auflegen. Der Eintritt ist frei. Alle Ausstellungsstücke stehen zum Verkauf.

Zeitgenössischer Jazz: Lisa Wulff Quartett in Plön

Das Lisa Wulff Quartett spielt am Sonnabend, 14. Januar, ein Konzert in Plön. Das Plöner Kulturforum hat die Hamburger Musikerin und ihre drei Mitmusizierenden für die Konzertreihe "JazzApart" nach Plön locken können. Das Konzert findet am Sonnabend, 14. Januar, ab 20 Uhr im Kulturforum Plön. Einlass ist ab 19 Uhr.

Tickets gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Schneider, Tel. 04522/74990, im Internet unter www.kulturforum-ploen.reservix.de oder an der Abendkasse.

Neujahrskonzert in Bad Bramstedt: Harry Potter trifft auf Klassik

Harry Potter, König der Löwen und klassische Musik beim Neujahrskonzert im Kurhaustheater Bad Bramstedt: Die Brass-Band wbi hat ein buntes Programm mit Filmmusik sowie klassischen Stücken zusammengestellt. Das Programm präsentieren sie am Sonnabend, 14. Januar, ab 19.30 Uhr.

Die Tickets für das Konzert kosten regulär 13 Euro. Schüler, Studierende und Auszubildende zahlen 7 Euro. Karten können per E-Mail an kartenvorverkauf@bbwbi.de und telefonisch unter 0170/ 8411121 bestellt werden. Außerdem sind sie im Kultur- und Tourismusbüro Bad Bramstedt erhältlich.

Serviceinfo zur AKN-Linie A1: Busse zwischen Bad Bramstedt und Neumünster

Am Wochenende werden dieZüge der AKN-Linie A1 zwischen Bad Bramstedt und Neumünster durch Busse ersetzt. Wegen Bauarbeiten muss der Streckenabschnitt zwischen den beiden Orten für knapp zwei Tage gesperrt werden. Busse ersetzen von Sonnabend, 14. Januar, um 18 Uhr bis Montag, 16. Januar, um 3 Uhr morgens die Bahn.

Laut AKN sind die Busse barrierefrei, ein Fahrrad kann mitgenommen werden. Die Fahrtzeit verlängert sich um etwa 20 Minuten, dementsprechend ändern sich die Abfahrtzeiten. Diese sind auf der Website der AKN einzusehen.

Märkte am Wochenende 14. und 15. Januar

Der kalte und regnerische Januar ist wahrlich nicht gemacht für Flohmärkte und Co. Doch auch an diesem Wochenende gibt es in Neumünster, Kiel und Eckernförde die Möglichkeit zum Marktbesuch – und zwar vom Wetter geschützt drinnen.

Große Auswahl gibt es beim Riesen-Hallen-Flohmarkt am Sonntag, 15. Januar, in den Holstenhallen in Neumünster. Von 8 bis 15 Uhr können Interessierte an den Ständen nach Schnäppchen und Fundstücken Ausschau halten.

Der Name ist Programm beim Antik-, Kunst- und Kitschmarkt in Eckernförde. Er findet am Sonntag, 15. Januar, ab 9 Uhr in der Stadthalle (Am Exer 1) in Eckernförde statt. Der Eintritt kostet 3 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre müssen nichts zahlen.

Das Prinz Willy Kiel (Lutherstraße 9) lädt am Sonntag, 15. Januar, von 15 bis 20 Uhr Gäste zum Stöbern und Feilschen ein. Der Eintritt zum Flohmarkt ist frei.