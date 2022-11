﻿Was Sie am 12. und 13. November in Schleswig-Holstein unternehmen können

Am Wochenende des 12. und 13. November 2022 gibt es in Schleswig-Holstein einiges zu erleben. Viele Treffen erinnern an die verheerende Sturmflut, die sich am 13. November zum 150. Mal jährt. Weitaus fröhlicher: So langsam wird die Weihnachtszeit eingeläutet, und in Neumünster ist noch einmal Flohmarkt. Lesen Sie hier, was Sie am Wochenende unternehmen können.

