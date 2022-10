﻿Veranstaltungen in Schleswig-Holstein: Tipps fürs Wochenende 22./23.10.2022

Von Schauräuchern bis Versteigerung von Fundsachen: Am Wochenende 22. und 23. Oktober 2022 ist in Schleswig-Holstein wieder jede Menge geboten. Welche Veranstaltungen Sie mit Freunden und Familie besuchen können, erfahren Sie in unseren Tipps!

Kiel. Sie wollen am Wochenende mit Freunden und Familie etwas unternehmen, wissen aber noch nicht, was? Dann werfen Sie doch einen Blick in unsere Tipps. Von Fundsachen-Versteigerung bis kulinarischen Angebot erfahren Sie hier, welche Veranstaltungen und Termine Sie am 22. und 23. Oktober 2022 nicht verpassen sollten.

Veranstaltungen und Termine am Sonnabend, 22. Oktober 2022

Kiel: Fundbüro lädt zur Versteigerung von Fundsachen

Das Fundbüro der Stadt Kiel lädt zur Versteigerung von Fundsachen, wenn sie sechs Monate lang aufbewahrt worden sind und kein Besitzer sich gemeldet hat. Interessierte können die Gegenstände am Sonnabend, 22. Oktober 2022, ab 8 Uhr im Innenhof des Rathauses in der Hopfenstraße 30 in Kiel begutachten, geboten wird ab 9 Uhr. Veräußert werden etwa 100 Fahrräder, Bluetooth-Lautsprecher, Boxhandschuhe, ein Hubwagen, AirPods, Warhammer Quest: Silver Tower, ein Motorroller und Werkzeug. Auf diverse Gutscheine, Schmuck, eine Angel und ein Jurrassic-Park-PS4-Spiel kann ebenfalls geboten werden. Zudem gibt es Überraschungspakete in Form von gefüllten Taschen und Rucksäcken. Als Zahlungsmittel kann nur Bargeld akzeptiert werden.

Eckernförde: Schauräuchern in der Altstadt

Zum Schauräuchern werden am Sonnabend, 22. Oktober, die historischen Altonaer Öfen in der Alten Fischräucherei in der Gudewerdtstraße 71 in Eckernförde angeworfen. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr können Besucher das alte Handwerk des Räucherns hautnah miterleben und zusehen, wie "aus Silber Gold gemacht wird". Das ehrenamtliche Museumsteam freut sich auf viele Gäste, die Sprotten, aber auch Kaffee, Kuchen und Glühwein genießen möchten.

Film: Wie Gettorf 1976 war

Wie war das noch damals im Jahr 1976 in Gettorf? Da was doch dieses große Fest... Stimmt. 1976 feierte die Gemeinde ihre seit 100 Jahren bestehende kommunale Selbstständigkeit. Jetzt zeigt die Volkshochschule Gettorf in Zusammenarbeit mit dem Verein einen Film, der während der Festwoche entstanden ist und etwa 90 Minuten dauert. Er gibt Einblicke in das Gettorf der 1970er-Jahre und dokumentiert unter anderem den Festumzug und eine Modenschau. Zu sehen ist der Jubiläumsfilm am am Sonnabend, 22. Oktober, von 17 bis 18.30 Uhr er im kirchlichen Gemeindehaus am Pastorengang in Gettorf zu sehen. Der Eintritt ist frei. Über eine Spende freut sich der Mühlenverein.com

Kiel: Führung zur U-Boot-Geschichte in der Fischhalle

Seit Oktober bietet das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum wechselnde Themenführungen in der Fischhalle, Wall 65, in Kiel. Zum Auftakt der neuen Reihe dreht sich im Oktober alles um die Geschichte der U-Boote. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, warum gerade dieser speziellen militärischen Waffe ein ganz eigener Mythos anhaftet. Die Führung mit dem Historiker Alexander Patt durch die Dauerausstellung des Schifffahrtsmuseums findet jeweils sonnabends (22. und 29. Oktober) um 14.30 Uhr statt. Die Themenführung beleuchtet nicht nur historische Aspekte, sondern anhand ausgewählter Exponate – wie zum Beispiel dem Segment des Kleinst-U-Bootes "Seehund" – die technische Entwicklung, den Einsatz in zwei Weltkriegen und die historische Bedeutung der U-Boote in der Marinestrategie und Rüstungspolitik bis in die Gegenwart. Der Eintritt zu den Sonderführungen ist frei. Um eine Anmeldung unter der Kieler Telefonnummer 901-3428 wird gebeten.

Husum: Ein Besuch im Schloss

Wie wäre es mit einem Besuch an der Westküste am Sonnabend? Um "Sagenhafte Geschichten und spannende Persönlichkeiten" geht es bei einer Führung am 22. Oktober um 15 Uhr durch das Schloss von Husum. Der einstündige Rundgang durch das einzige Schloss an der schleswig-holsteinischen Westküste gibt spannende Einblicke in die Geschichte des Schlosses. Gäste erfahren von den zwei Herzoginnen, die dort lebten, von der Gräfin zu Reventlow, die dort ihre Kindheit verbrachte, und von Theodor Storm, der hier als Amtsrichter tätig war. Die Teilnahme kostet 8 Euro, Anmeldung unter Tel. 04841-2545, per Mail kasse@museumsverbund-nordfriesland.de

Veranstaltungen und Termine am Sonntag, 23. Oktober 2022

Kiel: Tag der offenen Tür des Stadt- und Schifffahrtsmuseums

Interessierte können am Sonntag, 23. Oktober, im Stadt- und Schiffahrtsmuseum die gesamte Sammlung von etwa 45.000 Einzelobjekten besuchen. Diese lagern im Schaudepot im Wissenschaftspark in der Kuhnkestraße 6 in Kiel und warten normalerweise darauf, in einzelnen Ausstellungen gezeigt zu werden. Um 11, 13 und 16 Uhr haben Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit, an Führungen durch das Depot teilzunehmen. Die Zahl der Teilnehmenden ist jeweils auf maximal 25 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt für alle Depotveranstaltungen ist frei. Um 12 und 14 Uhr gibt es einen geführten Rundgang für Familien mit Kindern von 6 bis 10 Jahren mit der Kunsthistorikerin Dr. Birte Gaethke. Um Anmeldungen für die Kinderführung unter der Telefonnummer (0431) 901-3425 wird gebeten.

Neumünster: Schlemmerköste und verkaufsoffener Sonntag

Der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr in Neumünster findet am 23. Oktober statt. Die Geschäfte dürfen von 12 bis 17 Uhr öffnen. Auf dem Großflecken gibt es für diesen Tag eine Schlemmerköste ab 11 Uhr. Zum Abschluss des Tages gibt es einen Laternenumzug, der um 17.30 Uhr auf dem Kleinflecken startet und mit einem gemeinsamen Lied zum Abschluss auf dem Großflecken endet.

Abendbrot gibt es dann noch bis 20 Uhr auf der Schlemmerköste nebenan. Damit alle kleinen Besucher für den Laternenumzug gerüstet sind, bietet die Holsten-Galerie am Gänsemarkt am gesamten Wochenende eine Laternen-Bastelaktion an. Wer sich dort eine Laterne bastelt, bekommt von der Holsten-Galerie ein Laternenstäbchen und ein LED-Teelicht geschenkt. Die Bastelzeiten sind am Freitag und Sonnabend von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr.

Schönberg: Bienenwachstücher für die Kleinen

Im Kindheitsmuseum in Schönberg können Kinder ab fünf Jahren am Sonntag, den 23. Oktober, Bienenwachstücher herstellen. Ab 14.30 Uhr wird dazu eingeladen, eine nachhaltige Alternative zur Verpackungsfolie zu produzieren. Der Eintritt ist kostenlos und eine Voranmeldung nicht nötig.