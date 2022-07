Ferienzeit in Schleswig-Holstein! Sechs Wochen Sommerferien liegen vor uns. Damit am Anfang keine Langeweile aufkommt, stellen wir Ihnen für das Wochenende vom 2. bis 3. Juli einige Veranstaltungen in Kiel und Umgebung vor.

Die Band Silbermond mit Sängerin Stefanie Kloß tritt am Sonntag in Eckernförde auf.

Schleswig-Holstein. Einige Veranstaltungen finden am Wochenende draußen, andere drinnen statt. So können Sie je nach Wetterlage entscheiden, worauf Sie Lust haben. Auch speziell für Kinder ist etwas dabei. Wir wünschen viel Spaß!

The BossHoss, Max Giesinger und Silbermond in Eckernförde

Es rockt wieder am Eckernförder Südstrand. Rund 15.000 Besucher erwarten die Veranstalter, wenn The BossHoss, Max Giesinger und Silbermond am 3. Juli die Bühne betreten. Karten kosten 49,90 Euro, Kinder bis elf Jahre zahlen keinen Eintritt. Alle Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.

SHMF 2022 startet

Der Komponist Johannes Brahms steht im Mittelpunkt des Schleswig-Holstein Musik Festivals, das am kommenden Wochenende beginnt. Mehr als 85 Konzerte sind dem 1833 in Hamburg geborenen Komponisten gewidmet. Insgesamt sind bis zum 28. August 204 Konzerte geplant - von klassischen Sinfonien und Chorwerken bis zu Popkonzerten.

Eröffnet wird das Festival am Sonntag, 3. Juli, in der Musik- und Kongresshalle Lübeck mit einem Konzert mit dem Pianisten Igor Levit und dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung seines Chefdirigenten Alan Gilbert. Mit 204 Konzerten an 123 Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Süddänemark hat das Festival jetzt wieder die gleiche Größe wie vor der Pandemie.

Revolution beim Spaziergang entdecken

Das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum (Dänische Straße 19) nimmt an diesem Wochenende Besucherinnen und Besucher mit auf Reisen in die Kieler Geschichte vor über 100 Jahren. Am Sonnabend, 2. Juli, wandeln Interessierte auf den Spuren des Matrosenaufstands 1918. Um 14 Uhr startet die Museumspädagogin Susanne Mohr mit einem Spaziergang durch die Innenstadt. Stationen wie der Pavillon im Schlossgarten, die ehemalige Kaserne in der Feldstraße, das Gewerkschaftshaus und das Revolutionsdenkmal zeigen Kiel dabei von seiner "revolutionären" Seite.

Die Stadtrundgänge „Auf den Spuren der Kieler Matrosen von 1918“ dauern 90 Minuten und sind kostenfrei. Maximal 20 Personen können teilnehmen. Eine Anmeldung für die Veranstaltung unter Telefon 0431/9 013 425 ist erforderlich.

Jugendboote auf dem Wittensee

Nach zweijähriger Corona-Pause ist das Segelevent "Opti-Feva-Meeting" auf dem Wittensee am kommenden Wochenende, 2. und 3. Juli, erstmals wieder ohne Einschränkungen möglich. Mehr als 70 Optimisten und zehn Zweimannboote der Klasse Feva werden dort um Aufstiegspunkte in der Klasse Opti B und vor allem um Qualifikationspunkte in der Klasse Opti A für die Deutsche Jugendmeisterschaft der Optiklasse kämpfen.

Das Ankündigungssignal für die erste Klasse wird am Sonnabend, 2. Juli, um 13.55 Uhr gegeben. Dem folgen die Starts der anderen Klassen in der Reihenfolge Opti B und Feva. An diesem Tag sind vier Läufe geplant. Der Start am Sonntag wird dann je nach Wind und Zahl der durchgeführten Läufe festgelegt, vorgesehen ist 10 Uhr. Die letzte Möglichkeit für einen Start ist dann um 14 Uhr geplant.

Ausgewählte Konzerte in Kiel

Prinz Willy (Lutherstraße 9): Lisa Asmara (Singer-Songwriterin), 2. Juli, 20 Uhr

Schaubude (Legienstraße 40): Catapults & The Kecks (Emo-Punk/Rock), 2. Juli, 20 Uhr

Räucherei (Preetzer Straße 35): Kamchatka (Rock), 3. Juli, 19 Uhr

Alte Meierei (Hornheimer Weg 2): Thou, Portrayal of Gulit, Cestide (Hardcore/Screamo), 3. Juli, 16 Uhr

Tagestouren mit dem Fahrrad

ADFC Henstedt-Ulzburg lädt zu geführten Radtouren ein. Am Sonnabend, 2. Juli, findet eine anspruchsvolle Radtour von Hamburg-Bergedorf zurück nach Henstedt-Ulzburg statt. Gestartet wird um 9.08 Uhr mit der AKN vom Bahnhof Ulzburg, Treffpunkt in HH-Bergedorf ist um 10.30 vor dem Bahnhof. Die Strecke ist etwa 85 Kilometer lang und führt über Asphalt-, Gelände- und Feldwege zurück nach Henstedt-Ulzburg.

Am Sonntag, 3. Juli ist eine Drei-Seen-Tour zum Stocksee, Schmalensee und Bornhöveder See geplant. Die Strecke ist etwa 120 Kilometer lang. Nähere Infos zu den Touren per Mail an norbert_krebs@web.de oder rainer_jaeger@msn.com.

Museumsführung in Heikendorf

Das Künstlermuseum in Heikendorf lädt für Sonnabend, 2. Juli, ab 15 Uhr zu einer Führung durch die Sonderausstellung "Karl Peter Röhl – Facetten eines Bauhaus-Künstlers in Kiel" ein. Die Führung kostet sechs Euro inklusive Eintritt.

Dorffest in Barsbek

Die Gemeinde Barsbek feiert am Sonnabend, 2. Juli, ein Dorffest mit traditionellem Umzug und Königsspielen. Der Umzug mit dem Spielmannszug Holsatia beginnt um 14 Uhr auf dem Dorfanger und führt über den Mühlenkamp bis zum Heischredder, wo das amtierende Königspaar abgeholt wird. Die Spiele starten um 15.30 Uhr. Für Kinder gibt es eine Strohlandschaft und ein Luftkissen zum Toben.

Außerdem ist der Imkerverein Probstei mit einem Stand von 14 bis 18 Uhr vor Ort und möchte über Hilfe für Bienen und Insekten informieren. Nach der Königsproklamation gegen 18 Uhr soll der Abend gemütlich ausklingen. Um 20 Uhr beginnt die Disco-Nacht.

Posaunenchor-Konzert in Eckernförde

Seit einem Jahr proben die Bläserinnen und Bläser der Posaunenchöre St. Nicolai und Borby gemeinsam. Nun geben sie am Sonnabend, 2. Juli, als der neue Posaunenchor Eckernförde ihre erste Abendmusik. Bei gutem Wetter findet das Konzert auf dem Nicolai-Kirchplatz statt. Bei schlechtem Wetter spielt die Musik in der Kirche. Beginn ist 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Auf die Zuhörer wartet ein bunter Reigen aus Evergreens, neuzeitlichen Kompositionen und alter Musik.

Bogenbau wie im Mittelalter in Lütjenburg

Bögen, Pfeile und Seife herstellen wie im Mittelalter: Das bietet das Museum Turmhügelburg in Lütjenburg am Sonnabend und Sonntag, 2. und 3. Juli. Partner ist das Büro für angewandte Archäologie (AGIL). Ein Kinderbogenbaukursus ist für Sonnabend angesetzt. Die Neun- bis 13-Jährigen bauen einen 1,40 Meter großen Bogen und schießen ihn auch ein. Beginn 10.30 Uhr. An Erwachsene richtet sich ein Kursus Pfeilherstellung und Langbogenschießen am Sonntag, 3. Juli, Beginn 10.30 Uhr. Ebenfalls am Sonntag werden unter dem Motto "Das reine Vergnügen" Seifen als Ölen, Fetten und Parfümölen selbst hergestellt. Informationen und Anmeldungen bei AGIL.

Weinfest in Laboe

Genuss und Lebensfreude verspricht das Weinfest am 2. und 3. Juli in Laboe. Erstmals nach zwei Jahren Pause in der Corona-Pandemie kommen wieder deutsche Winzerinnen und Winzer aus Süddeutschland mit ihren Spezialitäten an die Kieler Förde. Für Musik sorgen neun Bands, darunter das Joel Havea Trio, das Moritz Kruit Akustik Duo, das Hamburger Bluegrass-Quintett Jawbone und die Acoustic Super Heros. Das Fest öffnet Freitag und Sonnabend jeweils von 12 bis 22 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Frühstück an der Ostsee

Schlemmen in Gemeinschaft am Strand mit Meeresblick – das ermöglicht das Ostsee-Frühstück, zu dem die Lokalen Tourismusorganisation (LTO) Eckernförder Bucht für Sonntag, 3. Juli, einlädt. Mit dabei sind traditionell Eckernförde, Strande und Schwedeneck. Erstmals gesellt sich auch die Gemeinde Gettorf dazu. Gettorf bietet zwar keinen Ostseeblick. Dafür wird in der Fußgängermeile Eichstraße/Höhe Eiche gespeist.

Die Gemeinde Schwedeneck bittet alle Freiluft-Frühstücksfreunde an den Strandeingangs-Bereich in Surendorf und hält ebenfalls eine klangvolle Überraschung bereit. In Eckernförde treffen sich die Teilnehmer des Ostsee-Frühstücks am Strand bei der Ostsee-Terrasse in Höhe des Stadthotels. Hier findet zudem ein Strand-Gottesdienst statt.

An allen vier Standorten gibt es kostenfreie Brötchen, Wasserflaschen, Butter und Marmelade – solange der Vorrat reicht. Die Ostsee-Frühstücke laufen an allen vier Orten von 10 bis 12 Uhr.

Die Urlaubsorte laden ihre Gäste zum kulinarischen Genuss direkt an der Küstenlinie ein. © Quelle: Oliver Franke

Brauchtum im Freilichtmuseum Molfsee

Das Motto steht fest: Es soll "En Dag for all Lüüd in't Land werden". Am Sonntag, 3. Juli, von 9 bis 18 Uhr, organisiert der Schleswig-Holsteinische Heimatbund im Freilichtmuseum Molfsee den Tag der Schleswig-Holsteiner. Dabei sollen gemeinsam getanzt, gelacht, gesungen und die Heimat Schleswig-Holstein präsentiert werden.

Diese Veranstaltung soll Traditionen, Brauchtum und Freizeitkultur vermitteln – auf unterhaltsame Art und Weise Landesgeschichte und die heimische Kultur erlebbar machen. Neben Ständen, an denen die Vereine sich und ihre Arbeit vorstellen, laden vor allem Mitmachaktionen ein. Auf einer Bühne und einem Veranstaltungsplatz werden Musik, Tänze und Vorträge geboten.

Hörnbad in Kiel geschlossen

Wegen Personalausfällen unter den Rettungsschwimmern – auch an den Kieler Stränden – muss das Hörnbad bis zum 3. Julifür die Öffentlichkeit geschlossen bleiben. Das Schulschwimmen und der Vereinssport finden weiterhin statt. Das Eiderbad, das Sommerbad Katzheide und die Badestege bleiben im geplanten Betrieb.

Kieler Kirchen laden zum Tischgespräch

Unter dem Motto "Komm, nimm Platz" laden die evangelische und katholische Kirche in Kiel zu einem Mahl mit kurzen Tischreden, Musik und Austausch ein. Für diese ökumenische Tischgemeinschaft im Klostergarten kommen am Sonntag, 3. Juli, von 14 bis 16.30 Uhr Gäste in der Altstadt von Kiel (Falckstraße 9) zusammen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Altholstein und die katholische Pfarrei Franz von Assisi decken die Tafel. Wie die Organisatoren mitteilen, müssen Besucherinnen und Besucher außer der Lust auf Gemeinschaft nichts mitbringen. Bei schlechtem Wetter weicht die Tischgemeinschaft in den Propsteisaal am Klostergarten (Falckstraße 9) aus. Eine Anmeldung ist erwünscht unter Tel. (04321) 498191.

Führungen durch den Steinpark Warder

Mehr als 40 Skulpturen des überregional bekannten Bildhauers Ben Siebenrock stehen im Steinpark Warder. Britta Hansen lebte 30 Jahre mit dem 2018 verstorbenen Künstler zusammen und begleitete sein Schaffen intensiv. Sie stellt von Juni bis Oktober jeweils am ersten Sonntag im Monat bei kostenlosen Führungen die Kunstwerke, die Überlegungen von Ben Siebenrock dazu und auch die Gestaltungstechniken vor.

Anmeldungen für Führungen um 14 oder 15.30 Uhr am 3. Juli, 7. August, 4. September und 2. Oktober nimmt Britta Hansen unter Tel. 0157/5889 5030 oder unter der E-Mail info@britta-hansen.de an. Maximal 20 Personen können pro Führung teilnehmen, Schulklassen sind willkommen.