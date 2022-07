Sie wissen nicht, was Sie am Sonnabend und Sonntag in Schleswig-Holstein unternehmen wollen? Ob Seebrückenfest am Schönberger Strand, Kindertag bei den Karl-May-Spielen oder Käse und Wein in Kiel: Wir stellen Ihnen ausgewählte Tipps für das Wochenende vom 16. bis 17. Juli 2022 vor.

KN-online (Kieler Nachrichten) WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket