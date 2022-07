﻿Verband: Vermieter sollen Vorauszahlung für Heizkosten erhöhen dürfen

Kiel. Bekommen Verbraucher die steigenden Gaspreise bereits mit der kommenden Heizkostenvorauszahlung zu spüren? Alexander Blažek, Vorstandsvorsitzender des Grundeigentümerverbandes Haus & Grund Schleswig-Holstein, stellt dieses Szenario in Aussicht. Mit Blick auf die Preissteigerungen auf dem Gasmarkt fordert er, dass Vermieter das Recht erhalten, die geforderten Vorauszahlungen für Heizkosten zu erhöhen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ansonsten sind Konflikte wegen hoher Nachzahlungen nach der nächsten Heizkostenabrechnung programmiert“, sagte Blažek am Dienstag.

Der schleswig-holsteinische Mieterbund erteilt dieser Forderung eine deutliche Absage. „Ich verstehe den Ansatz und die Sorgen. Aber es gibt eine klare Rechtslage. Und an der wollen wir auch festhalten“, sagte Jochen Kiersch, Vorsitzender des Mieterbundes.

Eigentümerverband: Vermieter in SH müssten explorierende Gaspreise vorfinanzieren

Nach der aktuellen Rechtslage dürfen Vermieter die Vorauszahlungen nur nach einer Abrechnung erhöhen. Bliebe es bei der Regelung, müssten Vermieter die explodierenden Gaspreise für Mieter vorfinanzieren, sagte Blažek. „Das kann private Kleinvermieter, die rund zwei Drittel des Wohnungsmarktes abdecken, in finanzielle Schwierigkeiten bringen“, so der Vorstandsvorsitzende.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Forderung formulierte Blažek am Dienstag nach einem virtuellen Treffen, zu dem Energiewende- und Klimaschutzstaatssekretär Joschka Knuth (Grüne) Vereine und Verbände aus dem Bereich Verbraucherschutz sowie Vertreter von Mietern und Eigentümern eingeladen hatte. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf den Gasmarkt und die drohende Gasmangellage in Deutschland führten zu einer "ernsten Lage. Wir stellen uns auf schwierige Zeiten ein", sagte Knuth nach dem Austausch. Nach Einschätzung der Bundesnetzagentur müssen sich Gaskunden ab 2023 auf eine Verdreifachung der Abschläge einstellen.

Verbraucherschutzzentrale SH: Gesetzliche Veränderung wäre verfrüht

Die von Blažek geforderte Änderung der Rechtslage könnte nur auf Bundesebene beschlossen werden. Beate Oedekoven von der Verbraucherschutzzentrale Schleswig-Holstein hält eine solche Maßnahme für verfrüht: „Die von der Regierung beschlossenen Heizkostenzuschüsse sind noch nicht ausgezahlt. Weitere Maßnahmen der Regierung sind in der Diskussion. Es erscheint verfrüht, jetzt bereits die Mieter zu belasten, zumal die meiste Heizenergie erst im Winter verbraucht wird.“

Lesen Sie auch

Mieter und Vermieter sehen in der aktuellen Gaskrise in jedem Fall das Land in der Pflicht. Um Mietern zu helfen, müssten die staatlichen Sicherungssysteme funktionieren, so Blažek. „Bei der aktuellen Notlage sitzen Häuslebesitzer, Vermieter und Mieter in einem Boot.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andreas Breitner, Direktor des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), warnte nach dem Treffen in Kiel ebenfalls davor, Mieter und Vermieter gegeneinander auszuspielen.

Auch der Mieterbund sieht die Notwendigkeit für ein finanzielles Unterstützungsprogramm vom Land. Die Zahl der Haushalte, die kein Geld für steigende Abrechnungen und Nachzahlungen zurücklegen könnten, sei „beträchtlich“, sagte der Mieterbund-Vorsitzende Kiersch.