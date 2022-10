﻿Verband warnt: Jede vierte Apotheke in Schleswig-Holstein fürchtet um Existenz

Die Sparpläne des Bundes bringen jetzt Apotheker in Schleswig-Holstein auf die Zinne: Die Branche sei ohnehin gebeutelt, so die Kritik. Nach einer Umfrage des Apothekerverbands Schleswig-Holstein fürchtet jeder vierte Betrieb nun um die Existenz. Reaktion: Am Mittwoch, 19. Oktober, sollen die Apotheken im Norden ab 12 Uhr schließen.

Hannes Max Schaefer ist Apotheker in der Hirsch-Apotheke in Friedrichsort.

Kiel. Vielen Apotheken im Norden steht das Wasser bis zum Hals: Einer aktuellen Umfrage des Apothekerverbands Schleswig-Holstein zur Folge fürchtet jede vierte Apotheke um ihre Existenz. Die Stimmung unter den selbstständigen Apothekern sei auf dem Tiefpunkt, heißt es. Hintergrund sind Sparpläne aus Berlin. Geht es nach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), sollen die Apotheken, die während der Corona-Pandemie viel Umsatz gemacht hätten, nun zur Entlastung der Kassen beitragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kai Christiansen, Präsident der Apothekerkammer Schleswig-Holstein, unterstützt den Aufruf zum Streik. © Quelle: hfr

Das fühlt sich für den Präsidenten der Apothekerkammer Schleswig-Holstein, Dr. Kai Christiansen, wie eine „schallende Ohrfeige“ an: „Nach dem Lob über unseren Einsatz in der Pandemie will man uns bestrafen. Man will uns Geld wegnehmen, dabei braucht es eigentlich Entlastung. In den Apotheken brennt die Hütte“, kritisiert Christiansen.

Es geht um das Packungshonorar für verschreibungspflichtige Medikamente, das Apotheken erhalten. Davon geht ein Apotheken-Abschlag für die Kassen ab. Der liegt bei 1,77 Euro. Nach dem Gesetzesentwurf, über den kommende Woche abgestimmt werden soll, werden für 2023 und 2024 aber zwei Euro fällig. Der Kieler Apotheker Hannes Max Schaefer (41), Mitglied im Vorstand des Landesapothekerverbands, rechnet vor: „Bei rund 20 Millionen Packungen im Jahr sind das 4,5 Millionen Euro, die uns Apothekern im Land an Honoraren entzogen werden. Das ist ein Schlag ins Gesicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Umfrage: 25 Prozent der Apotheken in SH befürchten Schließung

Apotheken seien ohnehin von einem jahrelangen Vergütungsstillstand und steigenden Personalkosten gebeutelt. Von den Preisexplosionen bei der Energieversorgung, steigenden Mieten und der Inflation seien sie ebenfalls betroffen, so Schaefer: „So dramatisch wie jetzt war es noch nie.“ Bei einer aktuellen Umfrage des Verbands hätten 25 Prozent der rund 400 Mitglieder angegeben, dass die durch den erhöhten Kassenabschlag entstandenen Mehrbelastungen dazu führen könnten, dass die eigene Apotheke aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen werden muss.

Lesen Sie auch

Kammer-Präsident Kai Christiansen warnt verstärkt vor Versorgungslücken im Land. Von einst rund 740 Apotheken im Jahr 2005 seien aktuell weniger als 600 geblieben. Er befürchtet: „Bis Jahresende werden es wieder fünf bis sechs weniger sein“. Denn auch der Personalmangel belaste die Branche.

Apotheken-Kunden in SH sollen über Notdienste informiert werden

Um einen symbolischen „Warnschuss“ Richtung Berlin abzugeben, rufen die Berufsorganisationen der Apothekerschaft in Schleswig-Holstein, Hamburg, Brandenburg und im Saarland Apothekeninhaber auf, ihre Betriebe am Mittwoch, 19. Oktober, ab 12 Uhr zu schließen. Kunden sollen über Notdienste informiert werden. „Nach 18 Jahren ist es das erste Mal, dass Apotheker streiken. Das ist bemerkenswert“, betont Kai Christiansen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Apotheker Schaefer wird seine Betriebe in Friedrichsort und Altenholz-Stift an dem Tag früher dichtmachen. Er versichert: „Die Basis ist bereit, sich dem Streik anzuschließen.“ Es gebe aber auch Apotheken, die sich das nicht leisten könnten: „In manchen Einkaufszentren gibt es wahnsinnig hohe Mieten. Die Apotheken dort haben Angst zu streiken.“