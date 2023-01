Mann nach Tötung eines 28-Jährigen in Frankreich gefasst

Dreieinhalb Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines 28-Jährigen in Flensburg ist in Frankreich ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 23-Jährige hatte sich seit der Tat am 19. Dezember auf der Flucht befunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.