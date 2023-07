﻿Verfassungsgericht weist Beschwerden zurück: Landtagswahl war korrekt

Polizeibericht

Mit gestohlenem Linienbus: Polizei beendet Wochenend-Spritztour durch Stormarn und Herzogtum Lauenburg

Ein Hamburger hat einen Linienbus an einer Grundschule in Bargteheide gestohlen und ist damit am Sonnabend und Sonntag durch die Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg gefahren. Die Polizei zählt auf, welche Vergehen sie dem 19-Jährigen noch zur Last legt.