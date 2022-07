﻿Verfassungsschutz: Extremisten in SH nutzen Krisen für ihre Zwecke

Ob Corona-Pandemie oder Ukraine-Krieg: Laut Verfassungsschutz versuchen Extremisten in Schleswig-Holstein verstärkt, aktuelle Krisen für sich zu nutzen. Das geht aus dem Bericht der Behörde für das Jahr 2021 hervor. So gab es einen Zuwachs der politisch motivierten Kriminalität um rund 40 Prozent.

Kiel. „Die Feinde unserer Demokratie versuchen, aktuelle Krisen für ihre Zwecke zu nutzen.“ Dieser Satz von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) war am Donnerstag die Kernaussage bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes für das Jahr 2021. Ob Corona-Pandemie oder Ukraine-Krieg – Menschen, die den Staat ablehnten, würden diese Lagen instrumentalisieren. Das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. So stieg laut Bericht die politisch motivierte Kriminalität im Vergleich zum Jahr 2020 um rund 40 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verfassungsschutzbericht 2021: Innenministerin sieht „heterogene Mischszene“

1330 Fälle, vorrangig in den Bereichen Sachbeschädigung, Diebstahl und Beleidigung, plus 84 Gewaltdelikte registrierte der Verfassungsschutz in diesem Bereich. Die Straftaten tauchten besonders im Umfeld von Protesten gegen Corona-Maßnahmen sowie im Zusammenhang mit der Bundestagswahl auf. Entsprechend entwickelte sich auch der Protest auf der Straße. 365 Veranstaltungslagen, 230 mehr als 2020, richteten sich im vergangenen Jahr gegen Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Vor allem in Kiel (79), Lübeck (37), Preetz (31) und Bad Segeberg (23) formierte sich ein wiederkehrender Widerstand.

Die Demonstrierenden bezeichnete die Innenministerin als „heterogene Mischszene“. Sie reichten von besorgten Menschen aus der bürgerlichen Mitte, über Esoteriker und Verschwörungserzähler bis zu Reichsbürgern. Die Diskussion um die Impfpflicht habe das Milieu zusätzlich angeheizt, sagte Wolfgang Klonz, stellvertretender Leiter des schleswig-holsteinischen Verfassungsschutzes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verfassungsschutz SH: Extremisten instrumentalisieren Krisenthemen für sich

Extremisten unterschieden sich von anderen Demonstrierenden dadurch, dass sie dem Protest stets neue Nahrung geben wollten – unabhängig vom Krisenthema. „Sie wollen den Protest, aus welchem Grund auch immer“, sagte Klonz. Deshalb sei mit Blick auf steigende Preise und die Gaskrise auch nicht auszuschließen, dass die Szene im kommenden Herbst auch diese Themen für sich nutzen werde. „Das müssen wir einkalkulieren“, so Klonz.

Die Proteste führten offenbar aber auch dazu, dass die Behörden einen besseren Einblick in die rechtsextremistische Szene erhielten. So stieg das identifizierte Personenpotenzial der Reichsbürger- und Selbstverwalterszene, die die demokratische Grundordnung ablehnt, in Schleswig-Holstein auf rund 480 Personen – ein Zuwachs von etwa 26 Prozent. Im Zuge der öffentlichen Proteste habe man das Dunkelfeld der Szene aufhellen können, sagte Klonz. Von den rund 480 Personen der Szene haben nach Angaben des Verfassungsschutzes 17 eine waffenrechtliche Erlaubnis. Insgesamt seien auf diese 58 Waffen eingetragen.

Rechtsextremismus: Aktivitäten verlagern sich immer mehr in die virtuelle Welt

Der gesamten rechtsextremistischen Szene rechnen die Behörden rund 1200 Schleswig-Holsteiner zu, 20 mehr als 2020. 350 gelten als gewaltorientiert (2020: 340). Trotz leichten Rückgangs der Gewaltdelikte bleibe die Gewaltbereitschaft der Szene auf einem hohem Niveau, sagte Innenministerin Sütterlin-Waack.

Personen, die sich gegen die Demokratie richten, fasst der Verfassungsschutz in einem neuen Phänomenbereich zusammen und spricht von der "Delegitimierer-Szene". Wie auch in anderen Kriminalitätsfeldern zeige sich eine Verlagerung der Aktivitäten von der realen in die virtuelle Welt. Gruppen seien immer besser vernetzt. Insbesondere über den Messengerdienst Telegram sei zu Autokorsos, Kundgebungen und Demonstrationen aufgerufen worden. Für die Sicherheitsbehörden bedeutet dies, verstärkt im Netz zu ermitteln. "Darauf stellen wir uns ein, sowohl beim Verfassungsschutz als auch bei der Landespolizei. Wir wollen unsere digitale Schlagkraft erhöhen", sagte Sütterlin-Waack.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kritik von FDP: Wie will man Verfassungsschutz in SH stärken?

So verkündete die Landesregierung zuletzt in ihrem 100-Tage-Programm ein Konzept zum Aufbau einer Cyberhundertschaft innerhalb der Landespolizei erstellen zu wollen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte danach kritisiert, dass zur Stärkung der digitalen Schlagkraft bislang keine konkreten Maßnahmen erkennbar seien. Ähnlich äußerte sich Bernd Buchholz, extremismuspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, am Donnerstag nach der Vorstellung des Berichts mit Blick auf den Verfassungsschutz: "Angesichts der Zunahme politisch motivierter Kriminalität im virtuellen Bereich wird die Tätigkeit des Verfassungsschutzes immer wichtiger. Blumige Aussagen der Innenministerin zur Verbesserung der Ausstattung helfen dagegen wenig." Man erwarte "anhand von Zahlen, Daten und Fakten konkrete Angaben darüber, wie, womit und wann die Innenministerin" die Stärkung des Verfassungsschutzes erreichen wolle.