﻿Verfassungsschutz stuft Neumünster als Schwerpunkt der rechten Szene ein

Nach dem Rechtsrock-Konzert, das in letzter Minute in einem Kleingarten in Neumünster verhindert wurde, gab es einen Bericht im Innen- und Rechtsausschuss.

Kiel/Neumünster. Die Einschätzung des Verfassungsschutzes ist eindeutig: „Neumünster ist ein Schwerpunkt der rechten Szene“, erklärte Innenstaatssekretärin Magdalena Finke im Innen- und Rechtsausschuss des Landtages am Mittwochnachmittag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie gab gemeinsam mit dem Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium, Dr. Torsten Holleck, und dem Chef der Polizeidirektion Neumünster, Dirk Czarnetzki, Bericht zu dem Rechtsrock-Konzert, das am 4. März in der Kleingarten-Kolonie Heinrich Förster in Neumünster-Faldera starten sollte und in letzter Minute von der Polizei verhindert wurde.

Czarnetzki betonte, dass die Szene in der jüngsten Vergangenheit nach dem Schließen der Gaststätte „Titanic“ nicht sehr auffällig gewesen sei.

Juristische Aufarbeitung des Rechtsrock-Konzerts

Laut Finke seien 300 bis 400 Personen vor Ort gewesen – das Vereinsheim sei für bis zu 250 Gäste ausgelegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Juristisch beginne nun erst die Aufarbeitung, erklärte Oberstaatsanwalt Dr. Henning Hadeler von der Staatsanwaltschaft Kiel. Mehr als 200 Personen stehen im Verdacht des Landfriedensbruchs. Sie alle dafür zu belangen, sei aber schwierig: „Dafür müssen wir es den Personen nachweisen können“, so Hadeler. Videoaufnahmen der Polizei sollen dabei helfen. Gut 30 Menschen seien aber identifizierbar für weitere Straftaten wie gefährliche Körperverletzung oder tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Waffen seien keine bei den Gästen gefunden worden.

Vorfall am Einfelder See

Strafanzeigen seien auch bei dem Vorfall in einem Hotel am Einfelder See erstellt worden. Dort soll an dem Tag vor dem Konzert eine 15-köpfige Gruppe andere Gäste beschimpft haben. Dabei seien volksverhetzende Äußerungen gefallen. Diese Personen hatten laut Polizei Tickets für das Konzert.

Rechtsrock-Konzert: Nur wenig Gäste aus SH

Auffällig sei gewesen außerdem, dass diese Leute nur zu einem Viertel aus Schleswig-Holstein kamen. Der Rest reiste aus der gesamten Bundesrepublik – vor allem Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Niedersachen und Nordrhein-Westfalen an, erklärte Torsten Holleck.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Unser Fazit ist, dass es ein sehr erfolgreicher Einsatz war, der ein Signal nach außen gesetzt hat“, resümiert Finke. Auch die Ausschussmitglieder zeigten sich froh, dass das Konzert verhindert werden konnte: „Die Szene ist brandgefährlich“, so Jan Kürschner (Grüne). Veranstaltungen wie diese seien auch die Keimzelle zum „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU) damals gewesen, bei der der Veranstalter des Konzerts in Neumünster, Thorsten Heise, ebenfalls ins Visier der Ermittler geraten war.