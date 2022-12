﻿155-mal Drogen oder Alkohol am Steuer bei Verkehrskontrollen in SH

Große Mehrheit in Neumünster für einen Haushalt mit einigen Risiken

Viel Harmonie und auch einige Mahnungen prägten am Dienstag die Debatte der Ratsversammlung über den Haushalt der Stadt Neumünster für die Jahre 2023 und 2024. Am Ende wurde der Etat mit großer Mehrheit verabschiedet. Nur ein selbst ernannter Spaßverderber legte mehrere Finger in die Wunden.