﻿Verkehrsminister Madsen bemängelt: Jahrelang zu wenig Geld für Straßenbau

Für die vielen Baustellen bat Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) schon jetzt vorsorglich um Verständnis. Schleswig-Holsteins Straßen sollen auch in den nächsten Jahren weiter saniert werden. Die öffentliche Hand sei längst nicht so weit, wie sie ursprünglich vorgehabt habe.

Kiel. Die Sanierung von Schleswig-Holsteins maroden Straßen droht zur unendlichen Geschichte zu werden. Das schwarz-grüne Kabinett hat sich am Dienstag auf eine Strategie verständigt, wonach der Gesamtzustand erst 2035 akzeptabel sein könnte – ein Jahrzehnt später als bislang geplant. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) betonte, dass die öffentliche Hand bis dahin jedes Jahr mindestens 90 Millionen Euro investieren müsse. Derzeit befinden sich laut Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr gerade mal 37 Prozent in guter oder sehr guter Beschaffenheit. Bei 20 Prozent sei der Status kritisch, bei 43 Prozent schlecht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das Land hat über viele Jahre zu wenig in die Instandhaltung der Straßen investiert“, bemängelte Madsen. „Das rächt sich jetzt.“ Der Anteil an tiefgreifenden Straßensanierungen sei deutlich größer, als noch vor fünf Jahren vermutet. Im Sinne der Nachhaltigkeit setze man auf das Prinzip „Erhalt vor Neubau“: Wo die Erneuerung der Deckschicht ausreicht, um zu verhindern, dass Wasser in tiefere Lagen eindringt und bei Frost zu gravierenderen Schäden führt, werde man die Sanierung vorziehen. Der Minister machte allerdings auf massive Kostensteigerungen in der Baubranche von bis zu 20 Prozent aufmerksam. Hinzu komme der Fachkräftemangel. Gleichwohl werde die Landesregierung den Sanierungsstau abarbeiten.

Straßenbau: Landesregierung Schleswig-Holstein will 550 Millionen Euro bis 2027 ausgeben

Für die kommenden viereinhalb Jahre setzt die Landesregierung ein Investitionsvolumen von 550 Millionen Euro an. Bis 2027 sollen 564 Kilometer Landesstraßen in einen guten Zustand versetzt werden. Hinzu kommen an diesen Strecken 242 Kilometer Radwege. Von ihnen seien 90 Prozent ebenfalls überholungsbedürftig. Insgesamt umfasst das Landesstraßennetz 3700 Kilometer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1,2 Milliarden Euro für das Landesstraßennetz bis 2035: Angesichts knapper werdender Kassen könnte es zum politischen Tauziehen kommen. „Unabhängig, wie man in Schleswig-Holstein unterwegs ist, wird man erkennen, dass wir einen sehr hohen Nachholbedarf haben“, sagte Madsen – „ob man im Auto unterwegs ist, auf dem Rad, im Lkw oder im Bus. Eine Infrastruktur ist die Grundlage für Wirtschaft und Wachstum.“

Lesen Sie auch

Madsens Vorgänger Bernd Buchholz (FDP) warf dem Minister einen „erschreckend unambitionierten“ Kurs vor. Wenn doch klar sei, dass man das Ziel krachend verfehle, 80 Prozent des Straßennetzes innerhalb von zehn Jahren in einen guten oder sehr guten Zustand zu überführen, und selbst 90 Millionen Euro im Jahr nicht ausreichten, dann sei Madsens „Weiter wie bisher“ einfach zu wenig.