﻿Verkehrsminister Madsen erklärt Holtenauer Hochbrücke zur Chefsache

Nach dem Unfall an der Holtenauer Hochbrücke hat Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen den Fall auf seinen Tisch gezogen. Für die Wirtschaft wäre eine dauerhafte Vollsperrung katastrophal, sagte er am Mittwoch bei einer Ortsbesichtigung.

Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) besuchte am Nachmittag die Holtenauer Hochbrücke, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Er will den Vorgang nun zur Chefsache machen.

Kiel. Welches Fabrikat der Kran gehabt habe, der auf dem finnischen Schiff Richtung Esbjerg transportiert wurde? Als Rostocker Oberbürgermeister hatte Claus Ruhe Madsen (parteilos) gleich zweimal mit Unfällen zu tun, bei denen im Hafen Kräne von Liebherr transportiert wurden. Jetzt am neuen Wirkungsort als Schleswig-Holsteins Verkehrsminister also wieder! Ist das nun das Gesetz der Serie? Am späten Mittwochnachmittag machte sich Madsen an der Holtenauer Hochbrücke selbst ein Bild vom Unfall.

Herr Minister, wie dramatisch ist die Lage an der Holtenauer Hochbrücke?

Claus Ruhe Madsen: Der Crash war erheblich, insofern ist die Lage zumindest so ernst, dass eine Sperrung unausweichlich ist. Wie schlimm es genau aussieht, wird derzeit untersucht. Vor allem die Statik ist zu prüfen. Ich vergleiche das mal mit einem Blechschaden am Auto: Von außen mag es nicht so schlimm aussehen, aber wenn tragende Elemente beschädigt sind, führt das immer zu einer größeren Reparatur.

Was bedeutet die Vollsperrung für die Wirtschaft im Allgemeinen und die Landeshauptstadt Kiel im Besonderen?

Es hat katastrophale Folgen, wenn sich die Sperrung über eine längere Zeit erstrecken sollte. In diesem Moment wird einem klar, wie wichtig Infrastruktur ist und wie verwundbar Infrastrukturen sind. Pendler müssen mit einer erheblichen Mehrbelastung rechnen. Wahrscheinlich wird sich der eine oder andere in den nächsten Wochen überlegen, eher im Homeoffice zu arbeiten. Für den Geschäftsverkehr über die Brücke ist es eine Riesenkatastrophe.

Sie sagen, dass die Folgen auch für Schleswig-Holstein dramatisch sind. Was meinen Sie damit?

Wenn Menschen über längere Strecken nach Kiel oder aus Kiel pendeln, führt das automatisch dazu, dass eine ohnehin schon stark belastete Infrastruktur noch stärker belastet ist. Ich plane gleich für diesen Donnerstag eine Krisensitzung mit dem Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr. Und ich will mit meinem Kollegen auf Bundesebene darüber sprechen, was wir unternehmen können. Der Nord-Ostsee-Kanal ist schließlich eine Bundesangelegenheit.

Welche Erwartungen haben Sie ans Kieler Rathaus?

Das Wichtigste ist in dieser Lage eine enge Abstimmung. Derzeit ist eine kleine Fähre über den NOK im Einsatz. Wir brauchen eine geeignete Lösung, um Menschen mobil zu halten.

Kommt da also die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel ins Spiel?

Das ist ein durchaus guter Vorschlag. Aber wir müssen zunächst prüfen, ob wir von Stunden reden, von Tagen oder Wochen. In dieser frühen Phase ist es wichtig, dass alle Beteiligten um die Dringlichkeit wissen. Es reicht also nicht, sich für nächste Woche zu verabreden, weil es um bares Geld geht und darum, mögliche Szenarien zu entwickeln. Der Schaden scheint jedenfalls immens zu sein. Es macht mir große Sorgen, dass wir über einen längeren Zeitraum sprechen.

Sie haben sich die Sache auf Ihren Schreibtisch gezogen. Warum war das nötig?

Weil jetzt klar geworden ist, dass der Umfang deutlich größer ist, als im ersten Moment angenommen. Jetzt gilt es, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Alle sollen erkennen, dass wir mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten.