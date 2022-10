Verliert Kiel sein Sternerestaurant? / HNO-Ärzte streiken

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

noch gibt es ein Sternerestaurant in Kiel. Ob jedoch in der kommenden Ausgabe des Guide Michelin noch das Ahlmanns auftauchen wird, ist fraglich. Spitzenkoch Arne Linke hat das Haus verlassen, im Kieler Kaufmann suchen die Verantwortlichen nun nach einem geeigneten Nachfolger. Unser Gastro-Kritiker Oliver Stenzel weiß, wohin es Arne Linke zieht. Und er spekuliert, ob nicht ein anderes Kieler Restaurant einen Stern bekommen könnte ... Lesen Sie hier!

Sterneküche ist natürlich auch immer etwas für alle Sinne: Neben Optik und Geschmack spielt auch Geruch eine Rolle. Und wenn der gestört ist, wird es schwierig. Heute noch mehr. Wer dringend einen Hals-, Nasen- und Ohrenarzt braucht, dürfte den Tag über vielerorts vor verschlossenen Türen gestanden habe. HNO-Praxen im Land laufen Sturm gegen die Sparpläne von Bundesgesundheitsminister Heiner Lauterbach (SPD). Rieke Beckwermert hat sich umgehört.

Da gutes Essen die Gesundheit beeinflussen kann, möchte ich Ihnen noch das Interview meiner Kollegin Kristiane Backheuer mit dem Kieler Evolutionsbiologen Prof. Thomas Bosch empfehlen. Ganz lebensnah erklärt zeigt er auf, wie moderne Ernährung sich auf unseren Körper auswirkt und welche Krankheiten damit zusammenhängen. Im folgenden Artikel erfahren Sie mehr über die Wirksamkeit von Mikroorganismen.

Weitere Themen des Tages finden Sie wie gewohnt hier:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Gasspar-Champion: Ein Jahr gratis heizen - was Sie dafür tun müssen

Kennen Sie schon unsere Aktion Gasspar-Champion? Zusammen mit den Stadtwerken Kiel rufen wir gemeinsam zum Gassparen auf. Wer am meisten spart, gewinnt wertvolle Preise. Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel!

Bild des Tages

Mit einer Spritze mit Nährlösung füttert Sonja Grümmer in Nortorf verletzte Igel. © Quelle: Beate König

50 verletzte Igel päppelte Sonja Grümmer in den vergangenen drei Jahren auf. Doch jetzt gerät die Gründerin der Igelstation Nortorf als Folge eines „Babybooms“ an ihre Grenzen – und bittet um Unterstützung. Beate König hat mit Sonja Grümmer gesprochen. Mehr zur Igelstation Nortorf in Not erfahren Sie hier.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.