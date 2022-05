Verlosung: Gutscheine für Beachbars an der Ostsee zu gewinnen

An welchen zehn Beachbars an der Ostsee sich Sonne und warmes Wetter besonders genießen lassen, stellen die Kieler Nachrichten vor. Unser KN-Gewinnspiel bietet Ihnen eine gute Gelegenheit, einige der Lokale zu testen. Sichern Sie sich bis Sonntag die Chance auf vielfältige Preise von den Beachbars.

Beim Gewinnspiel werden Preise verschiedener Beachbars verlost. Mit dabei ist unter anderem die Strandbar „Land in Sicht“ in Eckernförde.

Kiel.Sonne, Sand und Meer lassen sich gut in den Lokalen an der Ostsee genießen. Welche zehn Beachbars einen Besuch lohnen und was sie auszeichnet, stellen wir in einer Übersicht vor.

Sie wollen die Strandbars testen? Einen guten Anlass bietet unser Gewinnspiels: In Kooperation mit den Lokalen verlosen die Kieler Nachrichten vielfältige Preise, mit denen sich ein Besuch lohnt. Zum Gewinnspiel kommen Sie hier.

Um teilzunehmen, brauchen Sie nur eine Frage beantworten, schon haben Sie die Chance auf folgende Gewinne:

1x SANDHAFEN Gutschein für zwei Personen - inkl. einer Flasche Wein & 2x Hafenbroten nach Wahl in Kiel

50-€-Gutschein für die Strandbar "Land in Sicht" in Eckernförde

1x zwei Cocktails nach Wahl im Tatort Hawaii in Stein

1x Sommerbowl inkl. Sundowner-Cocktail für zwei Personen in Zantopps Fährhaus in Mönkeberg

Gutschein für die Seebar Düsternbrook in Kiel

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis Sonntag, 29. Mai, um 23 Uhr möglich.