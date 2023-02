Europäischer Tag des Notrufs am 11. Februar

Saving Life: So hilft eine App in Schleswig-Holstein beim Lebensretten

In Schleswig-Holstein gibt es über 500 000 Notrufe im Jahr. In manchen medizinischen Notfällen kommt es auf jede Minute an. Ersthelfer wie Thorsten Meyer sind oft noch vor den Rettungskräften vor Ort. Er erzählt, wie die App „Saving Life“ ihm hilft, Leben zu retten.