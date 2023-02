﻿Warum musste Thurayya A. aus Rendsburg sterben?

Der Leichnam der Rendsburgerin Thurayya A. wurde am Sonnabend auf einem Feld im Kreis Schleswig-Flensburg gefunden. Die Tür zur Wohnung ihres von ihr getrennt lebenden Mannes in einem Rendsburger Hochhaus wurde am Sonnabendabend von der Polizei aufgebrochen und anschließend versiegelt.

Rendsburg/Börm. Die seit dem 1. Februar vermisste Thurayya A. aus Rendsburg ist tot. Die Leiche der 42-Jährigen wurde am Sonnabendmittag von einer Spaziergängerin in einem Feld zwischen den Ortschaften Börm und Klein Bennebek im Kreis Schleswig-Flensburg gefunden. Unmittelbar nach dem Fund der Leiche wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Dabei soll es sich um den ehemaligen Lebensgefährten der Mutter von zwei Kindern handeln.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft soll die Rendsburgerin Thurayya A. gewaltsam zu Tode gekommen sein. „Das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung steht noch aus“, sagt der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Der Leichnam wurde zur Obduktion in die Kieler Gerichtsmedizin gebracht. Der 60-jährige Tatverdächtige wurde am Sonnabendnachmittag festgenommen und am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.

Vermisste Frau aus Rendsburg: Tatverdächtiger im Fokus der Ermittler

Nachdem seit dem 1. Februar nach der vermissten 42-Jährigen gesucht wurde, überschlugen sich am Sonnabend die Ereignisse. Eine Landwirtin aus Börm entdeckte beim Spazierengehen mit ihren Hunden gegen 12 Uhr eine Frauenleiche. Sobald die Identität der Toten geklärt war, nahm die Polizei in Rendsburg den ehemaligen Lebensgefährten fest.

Der 60-Jährige habe seit dem Verschwinden von Thurayya A. im Fokus der Ermittler gestanden, bestätigt Polizeisprecher Matthias Arends. Doch ohne Beweise, dass die 42-Jährige Opfer eines Verbrechens wurde, konnte der Verdächtige nicht festgenommen werden.

Fall Thurayya A.: Motive unklar

Die Motive für den mutmaßlichen Mord sind unklar. Offenbar hat sich Thurayya A. von ihrem Lebensgefährten getrennt. Bei Facebook schrieb sie im November offen über ihre Scheidung, sprach von Unterdrückung, Verleumdung, einer düsteren Vergangenheit und Hass.

Thurayya A. lebte mit ihrer Familie im Rendsburger Stadtteil Mastbrook. Nachdem sie ihre Kinder am 1. Februar um 7 Uhr in die Schule gebracht hatte, verschwand die 42-Jährige spurlos. Der ehemalige Lebensgefährte wohnt wenige hundert Meter von der Schule entfernt.

Polizeieinsatz in Mastbrook in Rendsburg: Beamten durchsuchen Wohnung

Anwohner berichten, dass die Polizei am Sonnabend gegen 18.30 Uhr die Wohnung des Verdächtigen durchsuchte. „Als ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, sind mir sechs bis sieben uniformierte Beamte entgegengekommen“, sagt ein Nachbar. Den Verdächtigen habe er nicht gesehen und auch nicht gut gekannt. „Hier ist alles sehr anonym. Man bekommt wenig mit von dem, was die Nachbarn machen.“ Ein anderer Hausbewohner berichtet, dass er den 60-Jährigen häufiger getroffen habe. „Ich weiß, dass er getrennt lebt. Unterhalten haben wir uns aber kaum.“

Auch er hat den Polizeieinsatz miterlebt, der Spuren hinterlassen hat. Die Wohnungstür des Verdächtigen wurde aufgebrochen. Mit einem roten Aufkleber ist die Tür später versiegelt worden. Ob Thurayya A. in der Wohnung getötet wurde oder später auf dem Feld zwischen Börm und Klein Bennebek ist Teil der Ermittlungen. Das Obduktionsergebnis steht noch aus.

Thurayya A. aus Rendsburg seit 1. Februar vermisst

Nach der Vermisstenmeldung vom 1. Februar dauerte es bis zum 9. Februar, ehe die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit ging. Noch am Freitag suchten Taucher mit Sonargeräten die Obereider in Rendsburg ab. Dann wurde die Leiche auf dem abgelegenen Feld gefunden.

Am Fundort der Leiche waren Mordkommission, Spurensicherung, Staatsanwaltschaft und Rechtsmedizin im Einsatz. Reifenspuren waren auf dem matschigen Feldweg zu sehen. Die Ermittlungen dauerten bis in die Nacht.

Die Ereignisse treiben die knapp 800 Einwohner zählende Gemeinde Börm um, es gibt kaum einen Dorfbewohner, der die Geschehnisse nicht mitbekommen hat. Es herrscht eine Mischung aus Mitgefühl und Entsetzen. „Es ist Gesprächsthema Nummer eins“, sagt eine Bäckereiverkäuferin. Eine andere Frau sagt, dass sie von ihrer Schwester angerufen worden sei – „sie wollte wissen, ob ich noch lebe.“