﻿Vermisster Segler in Travemünde: Kriminalpolizei befragt Mitseglerin – 55-Jähriger trug keine Rettungsweste

Erfahrener Segler geht kurz vor Travemünde über Bord: Die Ermittler der Kriminalpolizei haben nun die Partnerin des 55-Jährigen befragt, die während des Unglücks unter Deck war – und gehen weiterhin von einem Unglücksfall aus.

Travemünde. Neue Informationen im Fall des vermissten Seglers in Travemünde: Am Sonntagmittag (6. August) ist kurz vor Travemünde ein Segler von seiner acht Meter langen Segeljacht („Merlin“) in die 17 Grad kalte Ostsee gestürzt. Rettungseinheiten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) sowie zahlreiche Schiffe, Boote und zwei Hubschrauber suchten zwischen Boltenhagen und Travemünde nach dem 55-Jährigen – erfolglos. Jetzt haben Ermittler der Kriminalpolizei die Partnerin des Seglers zu dem Vorfall befragt.