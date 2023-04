﻿Neue Beschwerde gegen Landtagswahl 2022

Schleswig. Beim Landesverfassungsgericht ist eine weitere Wahlprüfungsbeschwerde eingegangen. Die Antragstellerin fordert wegen diverser angeblicher Verstöße bei der Landtagswahl im Mai 2022 einen neuen Urnengang.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Fall wird bereits bearbeitet“, berichtet Gerichtssprecher Fabian Scheffczyk. Zu den Erfolgsaussichten wollte er sich nicht äußern. Anders der Vorsitzende des Innen- und Rechtsausschusses des Landtags, Jan Kürschner (Grüne): „Die Beschwerde ist chancenlos.“

Die Antragstellerin, bei der es sich um eine AfD-Kommunalpolitikerin aus der Kiel-Region handeln soll, begründet ihre Beschwerde mit mehreren Mängeln, so unter anderem damit, dass die AfD in Umfragen bei fünf bis sieben Prozent lag, am Wahlabend aber nur 4,4 Prozent auf dem Konto hatte und damit den Wiedereinzug in den Landtag verfehlte. Zudem behauptet sie etwa, dass es „vor der Wahl eine mangelnde ausgewogene mediale Berichterstattung zum Krieg in der Ukraine“ gegeben habe.

Wie berichtet muss das Verfassungsgericht über eine weitere Beschwerde gegen die Landtagswahl entscheiden. Im Kern geht es dabei um die Fünf-Prozent-Hürde, die der Antragsteller für verfassungswidrig hält. Auch diese Beschwerde hat nur äußerst geringe Aussicht auf Erfolg. Grund: Die Verfassungsgerichte von Bund und Land haben die Fünf-Prozent-Hürde in mehreren Entscheidungen für verfassungsgemäß erklärt.