Verschwendung in acht Fällen: Wo Steuergelder versenkt wurden

Sparsam und sorgfältig mit Steuergeldern umgehen, das können nicht alle Verwaltungen. Wo sie in Schleswig-Holstein verschwenderisch waren, zeigt das neue Schwarzbuch auf. Weitere Themen in der „Post aus dem Newsroom“: Was es mit nächtlichen Militärtransporten in Kiel auf sich hat und der THW Kiel vor dem DHB-Pokal.

wenn Steuergelder verschwendet werden, ist das ärgerlich. Ganz gleich, ob es in Schleswig-Holstein passiert oder im Rest von Deutschland. Wo Verwaltungen in den vergangenen Monaten verschwenderisch waren, zeigt der Bund der Steuerzahler jährlich auf. Kiel taucht in dem Schwarzbuch gleich mehrfach auf. Wofür zu viel ausgegeben wurde und um welche Summen es geht - Christian Hiersemenzel bringt Ihnen die Zahlen, Daten und Fakten näher!

Was ähnlich polarisiert: Wenn in der Dunkelheit Kolonnen von Militärfahrzeugen durch Kiel rollen. In den sozialen Netzwerken sorgt das für Aufsehen. Doch was es damit auf sich hat, bleibt in den Posts und Kommentaren offen. Mein Kollege Frank Behling hat sich umgehört und liefert die Erklärung.

Nach der Länderspielpause greift der THW Kiel wieder ins Spielgeschehen ein. Morgen geht es nach Potsdam. Dort wollen die Zebras nach zwei Niederlagen wieder in die Spur finden. Allerdings fehlen beim DHB-Pokal-Match fünf Spieler ... Es dürfte also nicht leicht werden. Wer das Spiel im TV verfolgen möchte, hat übrigens kaum Optionen. Umso mehr dürften Sie in diesem Fall unseren Ticker zu schätzen wissen!

Bauunternehmer und Maurermeister Lukas Rast packt bei der Baustelle in Bad Bramstedt mit an. Handwerk lohnt sich, sagt der 21-Jährige. © Quelle: Sylvana Lublow

Traumjob Maurer: Lukas Rast ist 21 - und kann stolz sein auf das, was er erreicht hat. Mit 19 hat er sein eigenes Bauunternehmen gegründet, jetzt hat der Kaltenkirchener auch noch seinen Meister in der Tasche. Im Gespräch mit uns erklärt er, warum sich mehr junge Menschen mit dem Beruf des Maurers anfreunden sollen.

