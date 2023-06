﻿Freie Dorfschule Lübeck muss schließen: Verwaltungsgericht gibt Ministerium Recht

Lübeck/Kiel/Schleswig. Der Schulbetrieb an der Freien Dorfschule in Lübeck muss eingestellt werden. Die Eilrechtschutzanträge gegen den Widerruf der Ersatzschulgenehmigung und Einstellung der Zuschusszahlungen an die Privatschule hat das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht am Donnerstag, 8. Juni, abgelehnt. Das teilt das Verwaltungsgericht in Schleswig mit.

Bei einer Pressekonferenz im Freien trug Schulleiterin Andrea Buchholz ihre Argumente vor. © Quelle: Kai Dordowsky

Freie Dorfschule: Ministerium widerrief Genehmigung

Das Ministerium für Bildung widerrief die 2015 erteilte Ersatzschulgenehmigung und ordnete bei Androhung eines Zwangsgeldes in Höhe von 10.000 Euro die Einstellung des Schulbetriebes und die sofortige Vollziehung an. Gleichzeitig werden die Zahlungen von Zuschüssen an die Schule beendet. Das Ministerium hatte bei mehreren unangekündigten Kontrollen im Februar und März festgestellt, dass ein Großteil der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Lehrkräfte der Freien Dorfschule gar nicht zum Unterricht anwesend war und damit die Schulpflicht verletzt werde. Die Schulleitung verwies dagegen auf ein digitales Lernkonzept sowie häusliche Projekte und Distanzlernen und erhob Klage sowie Anträge auf Eilrechtsschutz.

Gericht bestätigt Schließung der Freien Dorfschule

Mit dem heutigen Beschluss hat das Gericht die Entscheidungen des Ministeriums bestätigt, mit der Folge, dass der Schulbetrieb vorläufig einzustellen ist. Die Kammer geht davon aus, dass die mit der im Grundgesetz verankerten Schulpflicht verfolgten Erziehungsziele nicht erreicht werden können. Ständiger Online-Unterricht aufgrund eines nicht genehmigten Konzepts in „digitalen Klassenräumen“, nicht im Einzelnen dokumentierte häusliche Projekte oder durch sonstige außerschulische Lernorte ohne Anwesenheit einer Lehrkraft stehen dem Unterricht bei physischer Anwesenheit in der Schule nicht gleich und erfüllen nicht den schulischen Standard. Die Schülerinnen und Schüler können derzeit nicht mit einer öffentlichen Schule gleichwertig beschult werden.

In zwei Eilentscheidungen gab das Verwaltungsgericht Schleswig dem Ministerium Recht. © Quelle: Joachim Welding

Freie Dorfschule hatte Beschwerde eingelegt

Im März hatte das Kieler Bildungsministerium das Widerrufsverfahren gestartet und am 19. Mai die Schließung der kleinen Schule angeordnet. Weil die Schulleitung vor dem Verwaltungsgericht klagte, wurde die Schließung, die am 26. Mai fällig gewesen wäre, zunächst aufgeschoben. Ebenfalls seit März sind der Privatschule die staatlichen Zuschüsse gestrichen. Gegen den Beschluss kann innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.

Ministerin erklärt Schließung im Bildungsausschuss

Am heutigen Donnerstag erklärt die Kieler Bildungsministerin Karin Prien (CDU) die Maßnahmen ihres Ministeriums gegen die Freie Dorfschule. Bei der Anhörung im Bildungsausschuss ist auch die Schulleiterin Andrea Buchholz zugegen.