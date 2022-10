﻿Videokontrolle in Schlachthöfen: Rendsburg-Eckernförde plant Pilotprojekt

Nach dem Tierskandal in Flintbek werden die Forderungen nach Videoüberwachung in Schlachthöfen lauter. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde plant dazu nun ein Pilotprojekt. In den Betrieben im Kreis soll dann rund um die Uhr gefilmt werden. Die Details.

Heimliche Videoaufnahmen der Organisation „SOKO Tierschutz“ dokumentierten mutmaßliche Verstöße gegen das Tierschutzrecht in einer Landschlachterei in Flintbek.

Kiel/Flintbek. Nach dem Tier-Skandal in Flintbek plant der Kreis Rendsburg-Eckernförde ein Pilotprojekt zur Videoüberwachung in Schlachthöfen. In den Betrieben soll rund um die Uhr in allen tierschutzrelvanten Bereichen gefilmt werden. „Der Kreisverwaltung wurde bereits signalisiert, dass die Schlachtbetriebe ein entsprechendes Projekt auf Kreisebene wohl mittragen werden“, sagt Landrat Rolf-Oliver Schwemer. Losgehen soll es gegen Ende des Jahres.

Mit den fünf Betrieben im Kreis sollen bald weitere Gespräche geführt werden. Die Teilnahme an dem Projekt ist freiwillig. Laut Kreisveterinärin Manuela Freitag werden Tierärzte des Veterinäramtes das aufgezeichnete Material stichprobenweise vor Ort sichten. Die Videoaufzeichnungen selbst verbleiben in den Schlachtbetrieben. „Es ist uns bewusst, dass dadurch keine hundertprozentige Überwachung stattfindet, aber wir denken, dass die Schwelle für Tierschutzverstöße deutlich höher gelegt wird“, sagt Freitag.

Tierschützer fordern Videoüberwachung in offenem Brief an Werner Schwarz

Sie richtet zudem einen Appell an Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU): „Es wäre zu begrüßen, wenn der Minister nach Lösungen suchen würde, die für alle Kreise und Städte in Schleswig-Holstein gelten würden.“ Das fordert auch das Tierschutznetzwerk „Kräfte bündeln“ in einem offenen Brief an den Minister. Dem Netzwerk gehören zahlreiche Tierschutzorganisationen und Einzelpersonen an, darunter PETA Deutschland und der Bundesverband Tierschutz.

In dem Brief nehmen sie Bezug auf eine Landschlachterei in Flintbek, gegen die die Staatsanwaltschaft wegen Verstößen gegen das Tierschutzrecht ermittelt. Nur mit einer "flächendeckenden Videoüberwachung" sei es möglich "Schlachtbetriebe so weiterzubetreiben, dass dem geltenden Tierschutzrecht Rechnung getragen wird".

Videoüberwachung in Schlachthöfen: Es gibt datenschutzrechtliche Bedenken

Dass es dazu kommt, erscheint unwahrscheinlich. Bereits 2019 war der Bundesrat mit einem Vorstoß zur verpflichtenden Videoüberwachung gescheitert, wegen rechtlicher Bedenken. „Da die rechtlichen Rahmenbedingungen seither unverändert sind, bleiben auch die Bedenken bestehen“, heißt es vom schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsministerium.

Insbesondere der Datenschutz ist ein Knackpunkt. „Entscheidet sich der Gesetzgeber für eine verpflichtende Videoüberwachung, sind viele Datenschutzfragen vorab zu klären“, sagt die Landesdatenschutzbeauftragte Marit Hansen. „Wann werden die Aufnahmen gelöscht? Wer ist darauf zu sehen? Wie läuft die Auswertung?“

Eine Überwachung zur Eigenkontrolle durch die Betriebe sei für die tierschutzrelevanten Bereiche heute schon möglich. In Niedersachsen habe man beispielsweise Leitlinien eingeführt, so müssen die betroffenen Personen informiert und die Aufzeichnungen nach zwei Werktagen gelöscht werden. Auch der Kreis Rendsburg-Eckernförde möchte den Datenschutz für sein Pilotprojekt genau beachten. Man werde sich dazu von Großbetrieben Unterstützung holen, die bereits lückenlose Videoaufzeichnungen eingeführt hätten, so Freitag.